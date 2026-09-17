AFCボーンマスがクラブ史上初の欧州の試合を白星で飾った。サン・セバスティアンで行われた一戦では、マルコ・ローゼ監督率いるチームがレアル・ソシエダに1-2で競り勝った。オランダ代表のジャスティン・クライファートが序盤に先制点を挙げ、さらに20分にはラヤンのゴールでチェリーズが追加点。後半にセルヒオ・ゴメスの反撃弾を許したものの、ホームのソシエダはそれ以上追いつけなかった。

ボーンマスは観客の入りが今ひとつだったアノエタで素晴らしい立ち上がりを見せた。引いて受けたエヴァニウソンが相手をかわして前を向き、アドリアン・トリュフェールのランニングのためのスペースを創出。ブラジル人FWからボールを受けたトリュフェールのクロスにクライファートが走り込み、0-1とした。

このゴールで、クライファートはボーンマスの欧州戦史上初得点者として歴史に名を刻んだ。さらに20分にはボーンマスがリードを広げる。アレックス・スコットが見事なボールをファーへ送り、ゴメスの背後を取ったラヤンが冷静にヘディングを決めて0-2となった。

前半のボーンマスはソシエダに脅かされる場面がほとんどなく、加えてマーカス・タヴァーニアの鋭いFKにエヴァニウソンが頭で合わせたボールがポストを直撃するという場面もあり、ソシエダは運にも助けられていた。

前半終了数分前には、クライファートが主審パベル・ラチュコフスキからイエローカードを受け、不満をあらわにした。ポーランド人レフェリーは、オランダ人FWのひじがゴメスの顔に入ったと判断。クライファートは警告が厳しすぎると感じ、短く苛立ちを示した。

それでも後半開始から10分で、ソシエダは試合に戻ってくる。ゴメスの巻いたクロスには誰も触れなかったが、GKジョルジェ・ペトロヴィッチの意表も突き、1-2となった。

この1点はソシエダに目に見える勢いをもたらした。ボーンマスは自陣に押し込まれ、ミケル・オヤルサバルやオッリ・オスカルソンらの同点機を辛うじてしのぐ展開に。それでも緊迫した終盤を何とか耐え切った。



