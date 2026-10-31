ジャスティン・クライファートが痛恨のミスを最大限に生かす、ブロビーとルーフスには大きな不安

ジャスティン・クライファートが土曜日、再びAFCボーンマスの勝利に貢献した。オランダ代表のクライファートは、リーズ・ユナイテッド戦（1-0）の唯一のゴールをアシスト。一方、ブライアン・ブロビーとロビン・ルーフスは、コヴェントリー・シティに1-3で敗れた最下位サンダーランドで、またしても厳しい一日を過ごした。

AFCボーンマス対リーズ・ユナイテッド 2-0

クライファートはここ数週間、ACミラン戦（ヨーロッパリーグ）でのゴール、マンチェスター・ユナイテッド戦でのアシストとボーンマスで存在感を示しており、リーズ戦でも好調を維持した。

前半は当初、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィンがネットを揺らし、リーズに流れが傾いたかに見えた。しかし、このイングランド人選手のゴールはハンドで取り消された。すると30分を過ぎてボーンマスが得点。幸運にも恵まれた形だった。

リーズのGKジェームズ・トラフォードが不用意にボールをクライファートの足元へ送ってしまう。鋭く反応したクライファートは冷静に周囲を見渡し、エヴァニウソンに決めるだけのチャンスをお膳立てした。これで1-0。さらにアディショナルタイムにアミン・アドリが決め、2-0で試合を決定づけた。ボーンマスはこの最小限の勝利で7位につけている。

コヴェントリー・シティ対サンダーランド 3-1

サンダーランドは今季、決して順調なスタートを切れていない。ただ、苦境に立つレジス・ル・ブリス監督のチームは、結果以上のものを得るに値する試合もたびたびあった。しかし、敵地でのコヴェントリー戦ではブラックキャッツが精彩を欠いた。

坂元達裕がファーサイドの隅へ鮮やかなシュートを突き刺して先制。続いてタイウォ・アウォニイがエンゾ・ル・フェからボールを奪い、そのまま決めると、サンダーランドにとって状況はさらに悪化した。2-0となった。

後半開始直後には、フランク・ランパード監督のチームが3-0とした。ジャック・ルドニのシュートが、不運なオマール・アルデレーテの脚に当たってコースを変え、なすすべのないルーフスの背後でゴールに入った。ル・フェがPKから1点を返し、3-1とした。