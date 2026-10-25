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ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、ローマとの劇的な3-3の引き分けでレッドカードを受けた後、怒りを爆発させた。ナポリがファウルを訴えたにもかかわらず、レオナルド・バレルディによる試合終盤の物議を醸す同点ゴールが認められたことを受け、イタリア人指揮官は審判団を批判した。

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ナポリでローマが終盤に同点弾、アッレグリ監督は退場処分

ナポリのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナで行われたローマとのセリエAの一戦で、試合終了間際に退場処分を受けた。激しい展開となった試合は3-3の引き分けに終わった。ナポリはアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサとスコット・マクトミネイのゴールで2-0とリードしたが、ローマはマティアス・スーレとレオナルド・バレルディが5分間で立て続けに得点した。

マクトミネイが遠距離からこの日2点目を決め、ナポリが3-2と再びリードした。しかし、サム・ベウケマとの接触を巡る物議を醸した場面がVARによる確認を経て問題なしと判断された後、バレルディが終盤にヘディングで同点ゴールを挙げた。

第4審判のフアン・ルカ・サッキが主審のアンドレア・コロンボに知らせると、アッレグリ監督はタッチライン際で激しく反応し、一発退場となった。

激怒のアッレグリ監督、審判団の対応とタッチライン際での扱いの差を批判

試合後の『DAZN Italia』のインタビューで、アッレグリ監督は審判団への侮辱を否定し、自身に対する懲戒上の扱いに不満をぶつけた。「第4審判が主審を呼んで私を退場にした。だが、私は本当に何も言っていない」と語った。

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「次からはベンチに座って動かないようにしなければならない。動くたびに退場になるからだ。昨季は罰金として8万ユーロを支払わなければならなかった。だから、今後はタッチライン際に立つべきではないのかもしれない」

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さらに「ほとんどピッチに駆け込むような人もいるのに、誰も何も言わない。私が動くと罰せられる」と皮肉を込めて付け加えた。

守備の不安とホイルンドの無得点にも皮肉交じりに言及

週半ばのチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに4-3で勝利し、ヴェネツィアに3-1で敗れた後、ナポリの失点の多い守備について問われたアッレグリ監督は、痛烈な皮肉で応じた。「今は戦い方を変えて、攻撃一辺倒だ。シーズン開幕から、できるならストライカーを4人起用しようとさえしている」

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また、8試合に出場して無得点が続くFWラスムス・ホイルンドを擁護した。「今夜は非常に良い場面が3度あった……いずれゴールは生まれる」

筋肉の問題で足を引きずりながら退いたDFブノワ・バディアシルの状態についても、「残念ながら負傷してしまった。今後48時間で状態を見極める」と説明した。

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モンツァ遠征を控えるナポリ、アッレグリ監督は出場停止処分へ

ナポリがセリエAで再び貴重な勝ち点を逃した後、アッレグリ監督は試合直後の怒りによって客観的に見られなくなっていると認めた。「試合の終わり方にまだ腹を立てている。だから、頭が冴えていないのかもしれない……この仕事を25年やってきたが、私も間違えることはある」と語った。

「25年やってきて初めて、今は試合について明確に答えられる状態ではない。申し訳ないが、おやすみなさいと言わせてほしい」

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タッチライン際で激怒し、スタッフに制止されたアッレグリ監督は、ナポリが週半ばに行うモンツァ遠征でベンチ入り停止処分を受けることが確実となった。主審の試合報告書の内容次第では、処分が延長される可能性もある。