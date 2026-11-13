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ニコラス・ジャクソンが、圧巻の好調ぶりを受け、10月のプレミアリーグ月間最優秀選手に正式に選出された。アストン・ヴィラのFWは、プレミアリーグでチームをけん引し、強力なライバルたちを抑えて個人賞を手にした。

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ヴィラ・パークで続いていた受賞者不在に終止符

アストン・ヴィラから、ついにプレミアリーグの月間個人賞を受賞する選手が現れた。ジャクソンは、2015年4月のクリスティアン・ベンテケ以来、同クラブで初めて月間最優秀選手に選ばれた。ウェスト・ミッドランズのクラブにとって、大きな節目となる受賞だ。

25歳のストライカーはチェルシーからアストン・ヴィラに加入し、ロンドンからバーミンガムへ移って以来、目覚ましい躍進を遂げている。10月の4試合で4ゴールを挙げ、月間最優秀選手賞を獲得した。ヴィラとの契約は2031年夏までとなっている。

10月に見せた圧巻の活躍

ジャクソンは10月、接戦となったブレントフォード戦で貴重な同点ゴールを決め、2-2の引き分けに貢献した。その後のニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦では、1-0の僅差での勝利に向けて献身的にプレー。得点を挙げなくても試合に影響を与えられることを証明した。

この月の最大の見せ場は、マンチェスター・シティ戦で訪れた。ジャクソンは2ゴールを挙げて2-1の勝利に貢献した。この結果、ヴィラは今季、エンツォ・マレスカ監督率いるチームから勝ち点を奪った最初のチームとなった。月末にはフラム戦で先制点を決め、試合は引き分けに終わった。

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得点王争いにも参戦

この得点量産によって個人賞を手にしただけでなく、得点王争いにも加わった。現在、プレミアリーグの得点ランキングではアーリング・ハーランドが9ゴールで首位、アレクサンデル・イサクが7ゴールで続き、ジャクソンは6ゴールで3位につけている。

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また、ジャクソンはこの賞を受賞した4人目のセネガル人選手となった。前回のセネガル人受賞者は、2019年11月に栄誉を手にしたサディオ・マネだった。

他の候補を抑えて受賞

10月の賞を巡る争いは、ジャクソンだけが際立つものではなかった。候補者8人には、AFCボーンマスのエヴァニウソン、アーセナルのエズリ・コンサとデクラン・ライス、コヴェントリー・シティのジャック・ルドニ、トッテナム・ホットスパーのヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのバルト・フェルブルッヘンとルカ・ヴシュコヴィッチも名を連ねていた。