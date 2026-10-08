北マケドニアに3-0で勝利したスイス代表戦後、インテルのセンターバックはまず、古巣マンチェスター・シティの財務スキャンダルについて問われた。スカイブルーズは2009年から2018年の期間に関して、115件の訴因で有罪と認定された。すでに上訴している同クラブが法的なレベルで成功を収められなければ、強制降格に至るような厳しい処分が科される可能性があり、タイトル剥奪も考えられる。

「今でも何人かの選手とは連絡を取っているけど、君たち以上のことは知らない。（…）落ち着いているようにと言われたし、すべてはコントロールされていて、大きなことは何も起きていないという話だった。マンチェスター・シティの責任者たちを信頼しているし、それが本当だと思っている」とアカンジは切り出し、さらにこう強調した。「自分のタイトルを失わないことを願っている。それはちょっと残念なことだからね。でも、僕もすべてニュースで見ているだけなんだ」

ただし、アカンジのタイトルが危険にさらされているわけではない。シティが有罪判決を受けた対象期間が終わってから約4年後の2022年になって初めて、彼はボルシア・ドルトムントからマンチェスターへ移籍していた。この件について問われると、31歳は不可解な受け答えを見せ、自らグラニト・ジャカとブリール・エンボロを巡るワクチン騒動に話を及ばせた。「彼らがまだ何を見つけるか、誰に分かる？ 君たちだって、5年前に起きたコロナのことをいまだに探しているじゃないか」と、報道陣に向かって吐き捨てた。

アカンジがこれによって、両件がすでにそうである以上にさらに大事になる可能性を示唆したかったのか、それとも単に不適切な言い回しだったのかは、もちろん純粋な憶測にすぎない。ただ、元ドルトムントの本人も明らかに確信は持てていないようだ。

エンボロとジャカがワクチン接種証明書を偽造：その影響は？

エンボロとジャカは数年前、新型コロナウイルスのワクチン接種に関する偽の証明を入手し、その後、代表チームから無期限で除外された。スイスメディアによれば、エンボロは問題の証明書を「ヘルズ・エンジェルス」のメンバーを通じて入手したとされている。

それによると、バーゼルの検察当局は2025年11月25日、アトランタ・ユナイテッドのFWに対し、文書偽造を複数回そそのかしたとして略式命令を出した。エンボロには当時、「執行猶予付きの罰金刑」として、1日あたり3000フランの20日分が科された。

その数日前にはジャカも証明書の入手を認めていた。当時は「強い不安」を抱えており、「大きな懸念」があったという。

「私はワクチンに対して深い不信感を抱いており、恐怖と不安に支配されていた」と、彼は声明で記した。「そうした感情が激しく揺れ動く中で、用意された手続きに沿って自分の疑問を解消するのではなく、私はワクチン接種証明書を手に入れた」。彼はこれを「過ち」と表現し、「責任を取る」とともに、解明に向けて「全面的に」協力するとした。ルツェルン州の検察当局が捜査している。