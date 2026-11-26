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ジャウイ・エリートリーグ（サウジU-21リーグ）第11節は、上位勢がつまずく節となった。アル・イテハドとアル・アハリがともに敗れ、両チームの無敗記録が途絶えたのだ。

第11節は、先週月曜日の11月23日から本日木曜日の26日までの4日間にわたって行われた。

王者がアル・イテハドに初黒星

今節最大の番狂わせは、首位アル・イテハドの敗戦だった。ジッダでの試合にもかかわらず、昨季のジャウイ・エリートリーグ王者アル・ハゼムに1-2で敗れた。

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意外にも先制したのはアル・イテハドだった。27分にアブドゥルアジズ・アル・シャムリがゴールを決め、後半残り10分を切るまでリードを保っていた。

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しかし、アル・ハゼムが試合をひっくり返す。昨季サウジU-21リーグ決勝のヒーロー、ハッサン・イドリスが80分に同点ゴールを奪った。

そして後半アディショナルタイム8分、セネガル人FWアマドゥ・バンバ・ディアンが今季最大の衝撃をもたらす。ペナルティエリアの境目から強烈なシュートを突き刺し、アル・ハゼムに劇的な決勝点をもたらした。

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この敗戦により、アル・イテハドの無敗記録は10試合で途絶えた。その間の成績は8勝2分けだった。

アル・イテハドは勝ち点26のままで、現時点では首位を守っている。一方、アル・ハゼムは勝ち点を16に伸ばし、9位に浮上した。

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アル・アハリがアル・リヤドに敗れる

不思議なことに、同じ街のライバルであるアル・アハリもアル・イテハドの敗戦を生かして差を詰めることはできなかった。同じ轍を踏み、アウェーでアル・リヤドに0-2で敗れ、今季初黒星を喫したのだ。

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この試合で輝いたのはバッタール・アル・ハルティだった。39分にアル・リヤドの先制点を挙げると、後半アディショナルタイム7分にはバーゼル・アル・ラシーディがダメ押しのゴールを決めた。

アル・アハリにとっても、これが今季のジャウイ・エリートリーグで初めての敗戦となった。ここまで10試合で6勝4分けだった。

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この敗戦でジッダのクラブは勝ち点22にとどまり、3位に後退した。一方、アル・リヤドは勝ち点を24に伸ばして2位の座を奪い、首位アル・イテハドとの差を2ポイントとした。

アル・タアーウンがアル・ファテフの順位を奪う

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第11節屈指の好カードでは、アル・タアーウンがアル・アハサーのプリンス・アブドゥッラー・ビン・ジャルウィ・スポーツシティ第2サブグラウンドで、ホームのアル・ファテフを2-0で下し、極めて大きな勝利を手にした。

アル・タアーウンは7分にユセフ・アル・ナハディが先制点を挙げると、22分にアブドゥルマジード・シャリーフが追加点を奪った。

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この勝利でジャウイ・エリートリーグの勢力図は一変した。アル・タアーウンは勝ち点21で4位に浮上し、1ポイント差でアル・ファテフを上回った。アル・ファテフはトップ4から陥落し、6位に後退した。

さらに注目すべきは、アル・タアーウンが未消化の試合を2試合残している点だ。その2試合に勝利すれば、勝ち点27でアル・イテハドを1ポイント上回り、首位に立つ可能性がある。

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アル・ヒラルがトップ4に迫る

アル・ヒラルも同様の状況にある。ダンマームのアル・ナハダ・クラブのスタジアムで、ホームのアル・カーディシーヤに2-1で勝利し、極めて大きな勝ち点3を手にした。

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アル・ヒラルは14分、チュニジア人FWルアイ・アル・オベイディのゴールで早々に先制すると、56分にアハメド・アリが追加点を挙げた。

アル・カーディシーヤは後半アディショナルタイム4分にアブドゥルラフマン・イブラヒムが1点を返したが、追いつくには至らなかった。

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この勝利でアル・ヒラルは勝ち点を20に伸ばし、5位につけた。首位アル・イテハドとの差は6ポイントだが、未消化の試合を2試合残しており、その2試合に勝てば勝ち点で並ぶことになる。

一方、アル・カーディシーヤは最近の不振から抜け出せず、勝ち点11のまま15位に沈んでいる。

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アル・ナスルがアル・イテファクから勝ち点3を奪取

別の試合では、アル・ナスルがダンマームにあるアル・イテファクの本拠地に乗り込み、1-0で苦しみながらも勝利を収めた。

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アル・ナスルの決勝点を挙げたのはファワズ・アル・マシュフールで、後半開始から3分後のことだった。

この勝利でアル・ナスルは勝ち点を17に伸ばし、ジャウイ・エリートリーグの7位につけた。未消化の試合も2試合残している。

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一方、アル・イテファクは勝ち点15にとどまり、10位に後退した。

ジャウイ・エリートリーグその他の試合結果

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第11節のその他の試合では、アル・ファイサリーがアウェーでアル・ワタンに2-1で勝利し、アル・ジャバラインはホームでアル・ホルードを1-0で下した。

ダマクとアル・オルーバの好ゲームは2-2の打ち合いの末に引き分けとなり、アル・ハリージはホームでアル・アンサールに3-1で勝利した。

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アル・ワフダもホームでアル・アフドゥードに2-0で勝利し、ネオムはアウェーでアル・ファイハに4-0で快勝した。今節の最後の試合では、アル・ナジュマがアル・タダモンを4-2で下した。

ジャウイ・エリートリーグ第11節まとめ

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ジャウイ・エリートリーグ第11節では12試合が行われ、そのうち11試合で勝敗がつき、引き分けは1試合のみだった。

全試合でゴールが生まれ、スコアレスドローは1試合もなかった。最大得点差の勝利はネオムで、アル・ファイハに4-0で勝利した。

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12試合で計35ゴールが生まれ、1試合平均3ゴール近いハイペースとなった。

今節最大の主役は、ネオムのガーリー・アル・シャムリだったと言えるだろう。またもハットトリックを達成し、チームをアル・ファイハに対する4-0の勝利に導いた。

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得点ランキング全体では、アル・ハゼムのセネガル人FWアマドゥ・ディアンが9ゴールで今季のジャウイ・エリートリーグ得点ランキング首位に躍り出た。アル・アハリのムーサ・アダムと並んでいる。

この2人を8ゴールの4選手が追っている。アル・イテファクのムハンマド・アル・イーサ、アル・イテハドのFWアンマール・アル・ガムディ、アル・ファテフのジェファーソン・ラモス、アル・タアーウンのアブドゥルマジード・シャリーフだ。