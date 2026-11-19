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現在の国際マッチウィーク期間中に行われたジャウィ・エリートリーグ（サウジアラビアU-21リーグ）の延期分の試合で、最も恩恵を受けたのはアル・リヤドだった。ジッダの2強が占める首位争いに迫っている。

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現在の国際マッチウィーク期間に合わせ、今月15日（日）、18日（水）、19日（木）の3日間で、第5節と第6節の延期分3試合が行われた。

アル・リヤドがジッダ2強の牙城を脅かす

口火を切ったのは今月15日（日）。アル・リヤドは首都リヤドにあるサブスタジアムにネオムを迎え、第6節の延期分の試合に臨んだ。

アル・リヤドは立ち上がりから勢いよく攻め、8分に好調のストライカー、バタル・アル・ハルティが早々に先制ゴールを奪った。

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しかしネオムも22分、アナス・アル・アハマディが同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻す。

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それでも首都のチームは前半のうちに再びリードを奪う。前半アディショナルタイム1分、アル・バラア・ブーザハルが2点目を挙げた。

ネオムは後半に追いつこうと攻勢を強めたが、アル・リヤドは見事な守備で守り切り、勝ち点3を手にした。

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この勝ち点3により、アル・リヤドはサウジアラビアU-21リーグの順位表で上位4チームに浮上。6勝3分け1敗の勝ち点21で3位に躍り出た。

首都のチームは、ジャウィ・エリートリーグ首位のアル・イテハドとは勝ち点5差、同じ試合数を消化している2位アル・アハリとはわずか1差に迫っている。

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また、アル・リヤドは4位アル・ファテフを消化試合が1つ少ない状態で勝ち点1上回り、さらに2試合多く消化している5位アル・タアーウンにも勝ち点3差をつけている。

一方、上位4チームへの接近を狙ったネオムは3敗目（4勝2分け）を喫し、勝ち点14のまま10位にとどまった。

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ネオムは9位アル・ナスルと得失点差で後れを取っているが、首都のチームであるアル・ナスルは消化試合が1つ少ない。

アル・ハズムがアル・ナスルに忍び寄る

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そのアル・ナスルは、サポーターにとって満足とは言えない9位の座すら失いかねない状況となった。昨季のジャウィ・エリートリーグ王者アル・ハズムが迫ってきたためだ。

アル・ハズムは昨日18日（水）、ラフハーにあるアル・タダモンの本拠地に乗り込み、サウジアラビアU-21リーグ第5節の延期分の試合を戦った。

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アル・ハズムは危なげなく勝利を収めた。前半終了2分前の43分、ナワフ・アル・ビシュリが先制ゴールを決める。

最も存在感を示したのはセネガル人ストライカーのアマドゥ・ディアンだった。68分に2点目を奪うと、アル・タダモンは後半終了2分前にズィヤド・アル・シャマリが1点を返したものの、ディアンが後半アディショナルタイム5分に自身2点目、チーム3点目となるゴールを決めた。

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この勝利でアル・ハズムは4勝目（4敗1分け）を挙げ、勝ち点を13に伸ばしてジャウィ・エリートリーグの順位表で11位につけた。

ジャウィ・エリートリーグ王者は、勝ち点14で9位のアル・ナスルにわずか1差まで迫った。ただし、首都のチームであるアル・ナスルは延期分の試合を1つ残している。

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一方、アル・タダモンは5敗目（2勝1分け）を喫し、勝ち点7のまま19位にとどまっている。

アル・アフドゥードとアル・ジャバラインは引き分け

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延期分の最終戦は本日19日（木）、アブハーのプリンス・スルタン・ビン・アブドゥルアズィズ・スポーツシティ・スタジアムで行われ、アル・アフドゥードとアル・ジャバラインが第6節の延期分の試合で対戦した。

試合は1-1の引き分けに終わった。14分にモハメド・スルタン・アル・アンジがアル・ジャバラインに先制点をもたらしたが、69分にハマド・マンスールが同点ゴールを決め、アル・アフドゥードが追いついた。

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この引き分けでアル・ジャバラインは勝ち点を12に伸ばし、ジャウィ・エリートリーグの順位表で12位。アル・アフドゥードは勝ち点を4とし、22位となっている。