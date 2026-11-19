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約2週間の中断を経て、ジャウィ・エリートリーグ（U-21サウジリーグ）が再開する。第11節では数多くの好カードが組まれている。

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ジャウィ・エリートリーグは、先のインターナショナルブレイクの影響で過去2週間にわたって中断しており、その間は過去の節から延期されていた一部の試合のみが行われた。

ジャウィ・エリートリーグ第11節の対戦カード

ジャウィ・エリートリーグ第11節は、今月23日（月）に幕を開ける。アブハーのプリンス・スルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ・スポーツシティ内の第2サブグラウンドで、アル・ワタンがアル・ファイサリーを迎え撃つ。

続いて、アル・ホルードがハイルのプリンス・アブドゥルアズィーズ・ビン・ムサーイド・ビン・ジャラウィ・スタジアムでアル・ジャバラインとのアウェイゲームに臨み、ダマクはアブハーのプリンス・スルタン・ビン・アブドゥルアズィーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・ウルバをホームに迎える。この日の最後には、アル・カーディシーヤとアル・ヒラルによる注目の一戦が行われる。

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翌24日（火）には、アル・ホルードがカティーフのプリンス・ナイフ・ビン・アブドゥルアズィーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アンサールをホームに迎える。また、第11節屈指の好カードとして、アル・ナスルがダンマームでアル・イテファクとのアウェイゲームに臨む。

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アル・ファテフはアル・アハサーのプリンス・アブドゥッラー・ビン・ジャラウィ・スポーツシティ第1サブグラウンドでアル・タアーウンを迎え、アル・ワフダはメッカのキング・アブドゥルアズィーズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アフドゥードと対戦する。

同日には、アル・イテハドがジッダでアル・ハズムを迎える好カードも組まれており、この日の締めくくりとして、アル・アハリがサウジアラビアの首都でアル・リヤドとのアウェイゲームに臨む。

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その後、25日（水）にはアル・ファイハとネオムがマジュマアで対戦し、26日（木）にラフハーで行われるアル・タダムン対アル・ナジュマで第11節の全日程が終了する。

アル・ヒラルがアル・カーディシーヤの歴史的スタジアムのこけら落としに

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今節の注目カードの一つが、月曜日に行われるアル・カーディシーヤ対アル・ヒラルだ。サウジアラビア紙「アル・リヤディーヤ」が以前報じたところによれば、この試合はアラムコ・スタジアムで行われる初の公式戦となる。

アル・カーディシーヤは、敷地面積80万平方メートル、収容人数4万7000人のアラムコ・スタジアムをオープンしており、今後はトップチームの試合も開催される予定だ。

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同スタジアムではこれまで、一昨日の水曜日に親善試合が1試合行われたのみ。アル・カーディシーヤのトップチームがバーレーンのアル・リファーに4-2で勝利しており、ジャウィ・エリートリーグのアル・ヒラル対アル・カーディシーヤが初の公式戦となる。

ロシュン・リーグにおける両チームの対戦が明らかなライバル関係を帯びていることを考えれば、これほどの好カードは歴史的スタジアムのこけら落としにふさわしいと言えるだろう。なお、ジャウィ・エリートリーグでの両者の対戦はこれが初めてとなる。

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アル・ヒラルは、最近遠ざかっている上位4位以内への返り咲きを狙ってこの試合に臨む。現在は5勝2分1敗の勝ち点17で6位につけている。

首都のクラブであるアル・ヒラルは、4位アル・ファテフとの勝ち点差が3。そのアル・ファテフは5位アル・タアーウンとの非常に厳しい一戦を控えている。

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アル・ヒラルは、ここ最近不振にあえぐアル・カーディシーヤの隙を突きたいところだ。アル・カーディシーヤは直近3節で白星がなく、アル・ハズムとスコアレスドローに終わった後、アル・ナスルに1-2、アル・ナジュマに2-3で敗れている。

こうした不本意な結果により、東部のクラブであるアル・カーディシーヤは3勝2分4敗、勝ち点わずか11で12位に後退した。

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アル・ナスル対アル・イテファク：リヤドとダンマームの新たな頂上決戦

アル・ヒラル対アル・カーディシーヤと非常によく似た構図で、来週火曜日には中位同士の注目カードが行われる。リヤドとダンマームのチームが顔を合わせる一戦で、アル・ナスルがアル・イテファクの本拠地に乗り込む。

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本来であれば上位4位以内にいるべき両チームだが、今季は明らかに不本意な結果に苦しんでおり、中位に沈んでいる。

アル・ナスルは4勝2分2敗の勝ち点14でジャウィ・エリートリーグ9位。7位アル・イテファクとはわずか1ポイント差で、アル・イテファクは引き分けなしの5勝5敗で勝ち点15を挙げている。

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アル・ナスルは最近、不振から抜け出しつつあり、アル・カーディシーヤに2-1、アル・ハリージに2-0で勝利した。しかし前節はアル・リヤドと1-1で引き分け、再び足踏みした。

アル・ナスルは白星への復帰を目指す。特にアル・イテファクはここ数節で明らかに苦しんでおり、直近4試合ではアル・アンサールに2-1で勝利した1勝のみ。残りの3試合はネオムに1-2、アル・タアーウンに1-5、アル・アハリに0-2で敗れている。

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アル・ファテフ対アル・タアーウン：上位4位をかけた頂上決戦

4大クラブ以外にも、ジャウィ・エリートリーグ第11節では上位4位をめぐる白熱の一戦が予定されている。来週火曜日、アル・タアーウンがアル・ファテフの本拠地に乗り込む。

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両チームは僅差でこの試合を迎える。アル・ファテフは6勝2分1敗の勝ち点20で4位につけ、6勝2敗の勝ち点18で5位のアル・タアーウンを2ポイント上回っている。

この試合をさらに興味深いものにしているのは、両チームが最近好調を維持している点だ。アル・ファテフはアル・ヒラルと1-1で引き分けた後、アル・ファイサリーに3-0、アル・ホルードに3-1と2連勝している。

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一方のアル・タアーウンは直近4試合で3勝を挙げており、アル・ハリージに5-4、アル・イテファクに5-1、アル・ワタンに2-0で勝利。唯一の黒星は首位アル・イテハドに喫した1-2の敗戦だった。

両チームにとって状況を難しくしているのは、この試合に敗れた側が順位を落とすことだ。特にアル・ヒラルがアル・カーディシーヤに勝利した場合はなおさらで、両チームとも勝利、少なくとも敗戦回避を狙うことになる。

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アル・イテハド対アル・ハズム：王者対決

ジャウィ・エリートリーグ第11節のもう一つの注目カードは、来週火曜日に行われる。昨季王者のアル・ハズムが、今季首位を走るアル・イテハドと対戦する。

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アル・イテハドは今季、際立ったパフォーマンスを見せている。8勝2分と無敗を維持し、勝ち点26で首位に立っている。

アル・イテハドは2位アル・アハリに4ポイント、3位アル・リヤドに5ポイントの差をつけており、今節の結果にかかわらず首位の座は安泰だ。

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一方、昨季優勝を果たしたアル・ハズムは今季序盤、本来の力を発揮できず、いくつかの不本意な結果により上位から遠ざかった。

しかし、ディフェンディングチャンピオンはここ数節で立て直しに成功。直近4試合で3勝を挙げ、アル・ワフダに5-0、アル・ハリージに2-0、アル・タダムンに3-1で勝利しており、敗戦はアル・リヤドに喫した0-1の1試合のみだ。

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こうした好結果により、アル・ハズムは4勝1分4敗の勝ち点13とし、ジャウィ・エリートリーグ11位まで順位を上げた。

アル・アハリ対アル・リヤド：2位争いの頂上決戦

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そして今節最大の注目カードは、U-21サウジリーグの今季2位の座を争うアル・アハリとアル・リヤドの一戦だ。両チームは来週火曜日に激突する。

アル・アハリは今季、申し分のない成績でこの試合に臨む。ここまで無敗を維持しているのは、単独首位に立つ隣人でありライバルのアル・イテハドを除けば、アル・アハリだけだ。

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アル・アハリはここまで10試合を戦い、6勝4分。勝ち点22で2位につけ、首位アル・イテハドとの差は4ポイントとなっている。

しかし、今季初黒星を喫すれば、2位の座を失う可能性もある。相手のアル・リヤドは、ジャウィ・エリートリーグで最高の時期の一つを過ごしている。

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アル・リヤドは直近4試合で3勝を挙げ、アル・ホルードとアル・ハズムにいずれも1-0、ネオムに2-1で勝利。唯一の取りこぼしは、前節アル・ナスルとの1-1の引き分けだった。

アル・リヤドが敗れたのは開幕戦のアル・ワフダ戦（0-1）のみで、そのほか6勝3分を記録し、勝ち点21で3位につけている。

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アル・リヤドが好調を維持し、ホームの利とサポーターの後押しを生かしてアル・アハリから勝ち点3を奪えば、2ポイント上回って2位の座も奪うことになる。

ジャウィ・エリートリーグのベストとワースト

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全体として、今季のジャウィ・エリートリーグで黒星を喫していないのはアル・イテハドとアル・アハリの2チームのみで、両チームともここまで10試合を消化している。

一方、今季まだ勝利がないのはアル・アンサールのみ。6敗2分で勝ち点2にとどまり、最下位に沈んでいる。

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攻撃面では30得点を挙げているアル・イテファクが今季最強を誇り、守備面では失点わずか4のアル・イテハドが最も堅い守りを見せている。

個人成績では、アル・アハリのムーサ・アダムが9ゴールで今季のジャウィ・エリートリーグ得点ランキングのトップに立っている。1ゴール差で、アル・イテファクのムハンマド・アル・イーシー、カーボベルデ出身のアル・ファテフFWジェファーソン・ラモス、アル・イテハドFWアンマール・アル・ガームディ、アル・ハズムのセネガル人選手アマドゥ・ディアングがそれぞれ8ゴールで続いている。