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ジャウィー・エリートリーグ（U-21）におけるアル・イテハドの首位は、もはやこれまでの節ほど安泰ではない。アル・ハズムに敗れたことで追走するチームに差を縮める機会を与えた。その間にアル・リヤドはアル・アハリのつまずきを突いて単独2位に浮上し、アル・ナスルも着実に前進を続け、上位争いの輪に加わっている。

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2026-2027シーズンの同大会は新たな節を迎える。争いは首位だけにとどまらず、プレーオフ進出圏や降格圏にまで及ぶ複雑な様相を呈している。直近の結果は、一度のつまずきが順位表を完全に塗り替えかねないことを証明した。

アル・ナスルとアル・イテハドが激突

注目は、プリンス・ファイサル・ビン・ファハド・スタジアムで行われるアル・ナスル対アル・イテハドの大一番だ。両チームにとって二重の意味を持つ一戦である。アル・イテハドは首位の座を守ろうとしており、アル・ナスルは復調を続けて上位陣にさらに迫ることを狙う。

アル・ナスルには、先週の育成年代の対戦でアル・イテハドを上回ったことも追い風となる。U-17の試合は2-2の引き分け、U-15の対戦も1-1で終わったが、U-18ではハッサン・アル・アスマリのハットトリックによってアル・ナスルが4-1で大勝した。

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こうした結果が今回の対戦に特別な彩りを添えるが、真の試練はジャウィー・リーグの舞台にある。アル・ナスルは最近の成長を勝利に結びつけ、首位との差を縮める必要がある。一方のアル・イテハドは、新たな敗戦が首位の座を失うことにつながりかねないと理解している。

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首位チームが難しい試練を待ち受けるなか、アル・リヤドは最下位のアル・アンサールと対戦し、アル・イテハドへの圧力をかけ続けることを狙う。一方のアル・アンサールは、勝ち点の取りこぼしに歯止めをかけ、危険圏から抜け出したいところだ。

アル・ヒラルとアル・アハリは2得点の主役を擁する相手と対戦

アル・ヒラルとアル・アハリの2試合も、アル・ナスル対アル・イテハドに劣らず重要だ。アル・ヒラルが対戦するアル・ワフダは、サッタム・アル・リハヤニがアル・アフドゥード戦で2ゴールを挙げる活躍を見せ、士気が高い状態で試合に臨む。アル・リハヤニは今節の注目選手の一人となっている。

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アル・アハリは、アル・アンサール戦で力強い攻撃を見せて3得点で勝利したアル・ハリージと激突する。この試合で最も存在感を示したのは、2ゴールを決めたサウド・ブシャクラだった。アル・アハリはアル・リヤドに敗れたあと、首位争いからさらに引き離されないよう、早急に立て直す必要がある。

アル・イテハドに脅威、アル・リヤドが2位を奪取

順位表の数字は、今節を前にした競争の激しさを物語っている。アル・イテハドは勝ち点26で首位に立つが、前回王者アル・ハズムに敗れたことで、もはや余裕のある差はない。

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2位のアル・リヤドは勝ち点24で、アル・アハリのつまずきを突いて順位を逆転した。アル・アハリは勝ち点22で3位に後退している。4位のアル・タアーウンは勝ち点21で上位3チームを追い、アル・ファテフとアル・ヒラルがともに勝ち点20で続く。アル・ナスルは勝ち点17で7位につけている。

この数字が意味するのは、アル・イテハドが再びつまずけば、アル・リヤドに首位奪取のチャンスが生まれるということだ。また、他のライバルの結果次第では、プレーオフ進出圏の順位にも大きな変動が起こり得る。その一方で、降格圏に近いチームへの重圧は増しており、とりわけ最下位脱出に向けて巻き返しが必要なアル・アンサールは苦しい立場にある。

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ムサ・アダムとディアンの得点王争いが白熱

盛り上がりはチームの順位だけにとどまらない。アル・ハズムのFWアマドゥ・ディアンがアル・アハリのスター、ムサ・アダムに追いつき、両者ともに9ゴールで得点ランキングの首位に並んだことで、得点王争いが白熱している。

さらに、8ゴールで首位に迫る選手が5人おり、競争は一段と激しさを増している。アル・イテファクのムハンマド・アル・イーサ、アル・ファテフのジェフェルソン・ラモス、アル・イテハドのアマール・アル・ガムディ、アル・リヤドのバッタール・アル・ハルティ、アル・タアーウンのアブドゥルマジード・シャリーフである。

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このように、次節はジャウィー・リーグの分岐点となりそうだ。アル・イテハドはアル・ナスルの追撃から首位を守る戦いに臨み、アル・リヤドは首位奪取の新たなチャンスをうかがう。アル・アハリとアル・ヒラルは差を縮める道を探り続け、それと並行して得点王争いも熱を帯びている。