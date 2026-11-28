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U-21ジャウィー・エリートリーグは2026-27シーズンの第12節を迎え、出場機会を求め、注目を集めようとするサウジアラビアの若手選手たちについて、明るい兆しが続いている。この大会は若手選手が実力を証明するための重要な場となっており、今後の大舞台、なかでもサウジアラビア代表の2034年ワールドカップに向けたプロジェクトを見据え、次世代への投資の必要性を訴える声も高まっている。

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前節は、チームの結果にかかわらず目を引くパフォーマンスを見せたGK、見事なゴールで存在感を示した選手、そして得点王争いの首位を追い続けるストライカーなど、注目に値する名前が複数現れた。以下、第12節で脚光を浴びた5人の有望株を紹介する。

サルマン・アル・ジャダーニ：最小限の失点に食い止めたアル・アハリのGK

アル・アハリはアル・リヤドに敗れたものの、GKサルマン・アル・ジャダーニはチームで最も目立った選手の一人だった。幾度も決定的なシュートを防ぎ、点差の拡大を阻止。とりわけ、ゴールを繰り返し脅かした一対一の場面やクロスへの対応が光った。

確かに、アブドゥルイラー・アール・ターレアのシュートをつかみきれずにこぼし、バーゼル・アル・ラシーディのゴールにつながった場面は完璧とは言えなかった。しかし、それによってこの若きGKが試合を通じて見せた重要なセーブの価値が消えるわけではない。アル・ジャダーニは絶え間ない攻撃の圧力にさらされながらも、チームが守備のミスに苦しむなか、アル・アハリを試合の流れにとどめることに成功した。

この経験は、アル・アハリのトップチームにおけるGKポジションの将来をめぐる議論や、将来に向けて競争力のある若手の選択肢を準備する必要性を踏まえると、さらに大きな意味を持つ。

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ファワズ・アル・マシュフール：コンパニの魂を宿したアル・ナスルの豪快弾

背番号2をつけるアル・ナスルのサイドバック、ファワズ・アル・マシュフールは、注目を集めるためにゴールを重ねる必要はなかった。それでも、ペナルティエリア外から放った弾丸シュートでネットを揺らし、特別なインパクトを残した。

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このゴールは、ベルギー出身の元DFヴァンサン・コンパニがマンチェスター・シティ時代に見せた最も有名な場面の一つを思い起こさせた。2018-19シーズン、プレミアリーグ優勝争いの決定的な局面で、レスター・シティを相手に叩き込んだロングシュートである。

注目すべきは、あの場面のコンパニと同様、アル・マシュフールもゴールを量産するタイプの選手ではないという点だ。それでも、この若きサイドバックは、特に前に出てシュートを打つスペースが与えられた際に、違いを生み出せるもう一つの武器を持っていることを証明した。

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ファイサル・アル・シャムリ：アル・イテファクの敗戦でも色あせない守護神の輝き

アル・イテファク対アル・ナスルの一戦では、GKファイサル・アル・シャムリが注目に値する存在だった。チームは敗れたものの好パフォーマンスを見せ、点差を広げかねないアル・ナスルの攻撃を何度も阻んだ。

アル・シャムリは素早い反応と至近距離のチャンスへの的確な対応で、時間帯によってはアル・イテファクを勝負の行方に踏みとどまらせた。チームがジャウィー・エリートリーグで攻撃力だけに頼っているわけではなく、最終ラインにも貢献できる選手を擁していることを示した。

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ワイル・カッダーン：11月を境に再発見されたアル・ファイサリーのFW

去る11月にユースチームへ昇格したアル・ファイサリーのFW兼ウイング、ワイル・カッダーンは、徐々に存在感を高めつつある。U-18チームでは得点源だったが、新たなステージの課題に適応するまでには、ある程度の時間を要した。

しかし最近はその成長の成果が表れ始めており、直近4試合で3ゴールを記録。ダヨ・オショと目を引く攻撃コンビを形成し、前節のアル・ワタン戦での勝利を含むチームの好結果に貢献している。

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あわせて読みたい： 動画：歴史的勝利でアル・ナスルがロシュン・サウジリーグ首位に一時返り咲き

カッダーンは複数のポジションでプレーできる攻撃面での柔軟性を備えており、今後の節でも注目すべき存在だ。現在の得点ペースを維持できれば、なおさらである。

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アブドゥルマジード・シャリーフ：得点王争いの首位に迫るアル・タアーウンのFW

見事なゴールや決定的なセーブで脚光を浴びた選手たちとは別に、アル・タアーウンのアブドゥルマジード・シャリーフは得点王争いで静かに歩みを進めている。直近3節で4ゴールを挙げ、通算8ゴールとした。

ムーサ・アダムとアマドゥ・ディアンに並ぶまであと1ゴールに迫っており、ゴール前での多彩な引き出しを生かし、得点王争いの首位に本格的に食い込む位置にいる。

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シャリーフの得点パターンは一つではない。空中戦を巧みに生かし、ペナルティエリア内での動きにも優れ、さまざまな距離からシュートを打つ能力も備える。こうした特長により、背番号30はこの大会で最も期待される攻撃的選手の一人となっている。

アル・ジャダーニとアル・シャムリの好守、アル・マシュフールの豪快弾、カッダーンの台頭、そしてシャリーフの得点力。第12節は、ジャウィー・エリートリーグが単に結果を争う場にとどまらず、注目すべき選手たちを送り出す舞台であることを改めて示した。あとは、こうした歩み出しがロシュン・サウジリーグのクラブや代表チームへと続く確かな一歩となることが期待される。