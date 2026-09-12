ヒヴァイ・ゼヒールがVoetbal Internationalの取材で、リールOSCへの移籍が破談となった件を振り返った。フェイエノールトに所属する22歳のMFは、8月末にフランスのクラブから強い関心を寄せられていたが、移籍は実現しなかった。

リールはゼヒールに対して複数回にわたりオファーを提示した。最後のオファーは、ボーナス込みで実に1700万ユーロに上ったという。

「かなり本格的な話だった」と、選手本人は今になってそう語っている。「あの時点では、僕にとってスポーツ面ではそちらの方が良く見えた。でも今振り返れば、自分がここにいることに感謝しているし、うれしく思っている。ここでは本当にいい状態でやれているからね」

「ここは自分の居場所だし、自分がここでピッチに立てていることに感謝している。このクラブでプレーできるのがうれしい。最終的にはチームの中で成長していくし、チーム内での自分の役割も理解していく。それに、どんなスタッフと仕事をしているのかも分かってくる。それももちろん重要な要素だ。スタッフと僕たちのプレースタイルは、自分にとても合っている」とゼヒールは話した。

最終的に移籍は実現しなかった。フェイエノールトのクラブ首脳陣は、ゼヒールをチームの主軸選手と見ており、できる限り引き留めたいと考えていた。

そしてフェイエノールトはすぐに動いた。9月上旬、ESPNのシンクレア・ビスホップは、ロッテルダムのクラブがゼヒールと口頭合意に達し、2028年半ばまでとなっている契約を延長する見通しだと伝えていた。「すべてがうまくいけば、実現できるはずだ」と、この件について右利きのゼヒールは今そう語っている。

ゼヒールは新シーズンのスタートに素晴らしい入りを見せている。ここまでフェイエノールトが戦った公式戦6試合で、このMFは4ゴール3アシストを記録している。