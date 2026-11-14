ジネディーヌ・ジダン、フランス代表で「悪夢のような」プレーを見せたチェルシーのマロ・ギュストを擁護

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ジネディーヌ・ジダンは、フランスがイタリアに敗れた試合で苦しいパフォーマンスを見せたマロ・ギュストを厳しい批判から擁護した。チェルシーのDFはミラノでPKを献上したが、フランス代表のジダン監督は、悔しいネーションズリーグでの敗戦を受けても、ギュストだけを責めることはなかった。

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ジダン、フランス代表監督就任後初黒星

ジダン監督は、木曜日のイタリア戦でフランスが1-3で敗れた際に苦しい夜を過ごしたチェルシーのDFギュストを擁護した。ミラノでの敗戦は、7月にディディエ・デシャンの後任として代表監督に就任して以来、ジダンにとって初の黒星となった。

フランスはマイケル・オリーセの先制点で幸先よくスタートした。しかし、アウェーのフランスは崩れ、ピオ・エスポジトの2得点とダヴィデ・フラッテージのゴールにより、イタリアが圧勝した。

右サイドバックで先発したギュストは、ニコロ・カンビアーギを相手に苦しい夜を過ごした。最終的には、このサイドバックが後半のイタリアのPKにつながるファウルを犯した。

苦戦したチェルシーDFを解説者が酷評

フランスのメディアはすぐさまギュストに批判を向け、代表戦でのパフォーマンスを「悪夢」と評した。23歳のギュストが今季チェルシーで先発したプレミアリーグの試合はわずか3試合で、その選出に疑問の声が上がっている。

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『RMC Sport』の司会者ダニエル・リオロは、試合終了後に厳しい批判を展開した。ジダンの戦術的な布陣に疑問を呈するとともに、所属クラブでの出場不足によるギュストの試合勘の欠如を酷評した。

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「マロ・ギュストはクラブで全く試合に出ていない。なぜあそこにいるのか、私には分からない」とリオロは語った。「ボローニャのウイングに翻弄されていた……。なぜザイール＝エメリが出場していないのか理解できない。サイドバックがいないのだから、ウイングを内側に絞らせて戦うべきだ」

監督、個人のミスを敗因とせず

メディアから厳しい目が向けられる中でも、ジダンは若いDFに責任を押し付けることを拒んだ。フランスのレジェンドは、この大敗の原因はチーム全体の問題にあると主張した。PKの場面についても、ギュストの守備でのミスを重大視しなかった。個人のミスではなく、戦術面を全体として分析することに目を向けるようチームに促した。

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「彼は招集され、自分の役割を果たし、PKを与えた。そういうことは起こる」とジダンは説明した。「彼の出来が悪かったとは言えないと思う。そういうわけで、私はいずれにせよ全体として分析している。個人について話しているわけではない」

フランス、トルコ戦での立て直しを図る

ミラノでの残念な結果により、フランスはネーションズリーグのグループAで2位となっている。逆転勝利を収めたイタリアが現在、グループ首位に立つ。

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ジダンはグループステージ最終戦に向け、早急にチームを立て直さなければならない。フランスは日曜夜にトルコと対戦し、今回の代表活動を良い形で締めくくることを目指す。