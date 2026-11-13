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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、木曜夜に行われたUEFAネーションズリーグでイタリアに1-3で敗れた後、チームの守備面の課題について率直に語った。フランスはサン・シーロで早々に先制したものの、後半はイタリアに圧倒され、逆転を許して勝ち点3を奪われた。

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サン・シーロでジダン率いるフランス代表に痛恨の敗戦

ジダンはフランス代表監督として初めて敗北を味わった。サン・シーロでの厳しい一夜、マイケル・オリーズが先制点を挙げてフランス代表は幸先の良いスタートを切った。しかし、イタリアが自信を深め、攻勢を強めるにつれて勢いは失われた。フランス代表は1時間が経過するまでに2度、シュートがゴールの枠に阻まれ、リードを広げられなかったのは不運だった。それでも、ルチアーノ・スパレッティ率いるイタリアに試合の主導権を握られると、リズムを取り戻すのに苦しんだ。

この結果、代表監督就任から3勝1分けと続いていたジダンの無敗記録は途絶えた。試合後、現役時代に名をはせた元MFは落胆を隠さなかった。『Foot Mercato』によると、指揮官は「もちろん（悔しい）。特に前半は良いところがあったからだ。その後は良いプレーが減った。特に競り合いや1対1で、少し劣っていた。これも学ぶ過程の一部だ。改善しなければならない点があるのは確かだ」と語った。

イタリアの激しいプレッシャーに崩れたフランス代表

フランス代表にとって後半が敗因となった。イタリアのプレッシャーを受け、守備は次第に隙を見せるようになった。ジダンは、リードを許してからチームが陣形を維持できず、プレーがちぐはぐになったことで、ホームのイタリアに思うままに試合のテンポを握られたと指摘した。

ジダンは「後半の入りも良かった。だが、苦しい状況になったとき、どう対応し、ゲームプランを守ればいいのか分からなかったのは事実だ。前半はできていたが、相手にリードを許すと、守備面でも少しばらばらになってしまった」と説明した。

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主将の復帰

今回の敗戦を巡る大きな話題の一つは、キリアン・エンバペの不在だった。チームが追いかける展開となる中、その得点力が強く求められた。レアル・マドリーのスターは、ミラノで欠けていた決定力をもたらすため、ボルドーでの次戦では先発に復帰すると見込まれている。

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ジダンは、90分を通じた試合内容を考えれば、この結果が必ずしも妥当とは言えないとの見方を示した。「選手たちには、負けるべくして負けた試合ではないと伝えた。ボルドーに行ったら分析し、この試合を振り返る。今は休むことだけを考え、残る最後の試合に向けて気持ちを切り替えよう」と語った。エンバペの復帰については「明日になれば分かるが、そのつもりだ」と付け加えた。

トルコ戦を前に冷静さを保つ

注目度の高いサン・シーロで敗れたものの、ジダンはチームを動揺させまいとしている。この経験は、自身のやり方にまだ適応している途中の選手たちにとって、重要な教訓になると考えている。ボルドーではグループ最下位のトルコとの対戦が控えており、他会場の結果が有利に働けば、首位に返り咲く可能性は残されている。

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指揮官は「いや、心配はしていない。これもサッカーの一部だ。こういう場面を経験し、どう対応するかを見ることも大切だ。経験するなら今の方がいい。我々はまだ優勝争いに残っている。今夜の試合も全面的な失敗ではない。難しい場面でどう対応すればいいか分からなかった。そこは改善すべき点だ。ラヤンの言う通りだ。選手たちには、慌ててはいけないと伝えた。チャンスもあり、ボールも保持できていたが、守備は劣っていた。試合が進むにつれて、より脆くなった」と述べた。