ジネディーヌ・ジダン、クリスティアーノ・ロナウドについて問われ「選手たちには常に大きな敬意を抱いている。だが…」

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、クリスティアーノ・ロナウドの状況について反応した。ポルトガルのスーパースターは今週、代表チームを途中離脱しており、これが最後の代表戦になった可能性もある。ジダン監督は日曜日の記者会見で、レアル・マドリーで共に過ごした時期に素晴らしい成功を収めた元教え子へ賛辞を送った。

ロナウドは騒動の多い1週間の末にチームを離れた。FWはノルウェー戦で出場機会が与えられなかったことに不満を抱き、その後事態はエスカレートした。デンマーク戦の前日、ホルヘ・ジェズス代表監督は記者会見で、ロナウドであれ誰であれ、その地位を理由に先発に起用したり、途中出場で出場時間を与えたりするプレッシャーは一切感じていないと語っていた。

その後、ロナウドはプライベートジェットで出発することを決断。これが最後の代表戦になった可能性がある。ただし、まだ公式発表はなく、ポルトガルサッカー連盟は主将の代表での輝かしいキャリア（234試合、146ゴール、欧州選手権1回、ネーションズリーグ2回）を後味の悪い形で終わらせないために動いているともみられている。

いずれにせよ、2月に42歳となるロナウドのキャリアの終わりは近づいている。彼が最も多くのタイトルを獲得したのはレアル・マドリー時代だ。そこで、とりわけチャンピオンズリーグを4度制した。その4度の欧州制覇のうち3回は、ジダンが監督を務めていた時期のものだった（2016、2017、2018）。

「彼は私が信じられないようなものを勝ち取るのを助けてくれた」と、ジダンはベルギー戦の前日に語った。「彼の素晴らしいキャリア、そして成し遂げたことを私たちは認めるべきだと思う。あれは並外れたものだ。彼を自分のもとで指導できたのは幸運だった。クリスティアーノには脱帽だ！」

「私は常にすべての選手に大きな敬意を払ってきたが、一緒に仕事をした選手にはなおさらだ。特にクリスティアーノにはね。彼は私たちに本当に多くのタイトルをもたらしてくれた」とジダンは続けた。なお、ジダンはロナウドとともにスペイン王者にも1度輝いている（2017）。

ロナウド不在のポルトガルはデンマークに2-4で勝利した。次は今週日曜日、ポルトでノルウェーとの一戦に臨む。ロナウドがメンバー入りしていたこの期間最初の2試合でも、ポルトガルはすでにノルウェー（1-2）、ウェールズ（1-0）を下している。ジダン率いるフランスはグループで勝ち点7を獲得しており、ベルギー（0-1）とトルコ（0-1）に勝利し、イタリアとは引き分けた（1-1）。



