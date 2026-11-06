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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、UEFAネーションズリーグの重要なグループステージ、イタリア戦とトルコ戦に臨む23人のメンバーを発表した。レアル・マドリーのFWキリアン・エンバペが注目の代表復帰を果たした一方、パリFCのFWパブロ・パジスはマグネス・アクリウシェの負傷を受け、初めてフル代表に招集された。

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負傷者続出の中、ジダン監督がメンバー選考を調整

フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督が、UEFAネーションズリーグのグループステージを締めくくる2連戦に臨む23人のメンバーを発表した。フランス代表は11月12日に敵地でイタリアと対戦し、15日にはトルコをホームに迎える。

1998年ワールドカップ優勝メンバーのジダン監督は、ジュール・クンデ、ウスマン・デンベレ、エステバン・ルポール、マクサンス・ラクロワ、ウィリアム・サリバら主力を欠き、戦術面の計画を組み直す必要があった。

GKでは、マイク・メニャンとともにギヨーム・レステスとロバン・リセルを引き続き選出し、コモのジャン・ビュテズは最終メンバーから外れた。

アクリウシュの負傷でパジスに初招集の機会

今回の選考で最大の注目点は、パリ・サンジェルマンのマグネス・アクリウシュが直前にふくらはぎを負傷したことを受け、パリFCのFWパブロ・パジスがA代表に初招集されたことだ。

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ジダン監督は記者会見で「アクリウシュにちょっとした問題があり、少し負傷していて我々と合流できないため、今夜パブロ・パジスを選出した。パブロは候補者を広げたリストに入っていたし、見てみたい選手だ。興味深く、ほかとは違う選手なので、今回の招集で見ることができるのは良いことだ」と説明した。

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チェルシーの右SBマロ・ギュストも復帰し、ピエール・カルルとポジションを争う。ジダン監督は「ジュール・クンデが負傷しているため、選択をしなければならなかった。彼はフランス代表を知っている。選出に値する」と語った。

復帰組が中盤と攻撃陣を強化

レアル・マドリーのオーレリアン・チュアメニが代表に復帰し、ウォーレン・ザイール＝エメリとともに中盤を支える。ジダン監督は「ウォーレンは中央で見たい。選手を選ぶなら、その選手のポジションで見たい」と明言した。

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インテルのFWマルクス・テュラムも国内での好調なプレーを受けて再招集された。ジダン監督は「マルクスも同じで、彼を見る機会だ。負傷者が出たことで、彼を呼ぶチャンスが生まれた」と述べた。

GK：マイク・メニャン、ギヨーム・レステス、ロバン・リセル。

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DF：アンディ・ディウフ、マロ・ギュスト、ジェレミー・ジャケ、ピエール・カルル、イブラヒマ・コナテ、アドリアン・トリュフェール、ダヨ・ウパメカノ、レニー・ヨロ。

MF：エドゥアルド・カマヴィンガ、ラヤン・シェルキ、リュカ・ダ・クーニャ、アドリアン・ラビオ、オーレリアン・チュアメニ、ウォーレン・ザイール＝エメリ。

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FW：ブラッドリー・バルコラ、デジレ・ドゥエ、キリアン・エンバペ、マイケル・オリーズ、パブロ・パジス、マルクス・テュラム。

フランス代表、ネーションズリーグの重要な2試合へ

ジダン監督率いるフランス代表は、敵地でのイタリア戦に向けて集結する。これまでにトルコとベルギーに勝利しており、序盤からの良い流れを維持したいところだ。

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主将キリアン・エンバペが復帰し、新たな戦力とともに攻撃陣をけん引する中、フランス代表はネーションズリーグのグループ首位確定を目指す。

フランス代表がグループステージを締めくくる戦術面で難しい2試合に臨む中、ジダン監督はチームの構成を引き続き練り上げている。