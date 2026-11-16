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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、チームがネーションズリーグ準々決勝進出を決めたにもかかわらず、最近のパフォーマンスに強い不満を示した。伝説的なMFから指導者に転身したジダン監督は、トルコに2-1で辛勝した後、戦術上の欠陥に困惑したことを認めた。

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動きの鈍いフランス、勢いあるトルコに辛勝

フランスは木曜日のイタリア戦での敗戦から立ち直り、トルコに2-1で競り勝った。この重要な勝利でネーションズリーグのベスト8進出を決めた。

しかし、ピッチ上の内容は説得力を欠いた。フランスは守備に不安を見せ、数多くの得点機を逃した。前半45分は動きが鈍く、トルコに一貫して強度で上回られた。

ジダン、前半のプレスの問題を指摘

試合終了後、『TF1』の取材に応じたジダンは、前半にトルコが自チームのボール非保持時の守備を容易に突破したことへの苛立ちを隠さなかった。「イタリアに敗れた後、目標は勝ち抜くことだった。パフォーマンスについては、少し首をかしげるところもある。特に前半はプレスがうまくいかなかった」とジダンは語った。

フランスを率いるジダンは、トルコのGKが高い位置を取ったことでピッチの各所にスペースが生まれ、戦術上の大きな問題になったと指摘した。「うまくいっていないときに、それを伝えるのが私の仕事だ。ピッチ上で良いものが見られなければ、少しいら立つ」と続けた。「プレスに関しては、GKが非常に高い位置まで出てきたことで苦しめられた。我々はスペースが生まれるのを許し、プレッシャーをまったくかけられなかった。非常にうまくいかなかった。まだ改善しなければならない点だ。私は満足していなかったし、選手たちもそうだった」

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守備陣だけでなくチーム全体の責任

フランスは立ち上がりに何度か決定機を許したが、ジダンはハーフタイムにロッカールームで激怒することなく、後半には明らかな改善が見られたと語った。「ハーフタイムに修正し、後半はプレスが良くなった。特に前半は多くのチャンスを与えてしまった」と説明した。

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記者から最終ラインに責任があるのかと問われたジダンは、個人に責任を負わせることを否定し、より良いボール保持とチームとしての連係を求めた。「守備陣の問題ではない。全員の問題だ。チームとしてプレスをかけなければならないし、プレスをかけていないときも全員で協力しなければならない」と付け加えた。

「それを実践していく必要がある。ボールを保持しなければならない。我々はボールを持って走るのが好きだが、ボールがないときのプレーは強みではない。後半はツータッチでプレーし、よりうまくできた。それを繰り返していかなければならない。ハーフタイムに怒号が飛び交ったわけではない。いくつか修正したことで、後半は良くなった。選手たちの反応は非常に良かった」

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ネーションズリーグ準々決勝に向けて残る課題

ネーションズリーグ準々決勝への進出でフランスは第一目標を達成したが、今回のパフォーマンスはタイムリーな警鐘となった。決勝トーナメントで弱点を突かれないためには、ジダンは連動したプレスとツータッチでのボール保持を、早急にチームに徹底させなければならない。