ジネディーヌ・ジダンが、フランス代表監督として初の正式メンバーを発表した。まず目を引くのは、伝説的な元MFが5人の初招集選手を加えたことだ。ただ、オリヴィエ・ボスカリに居場所はまだなかった。元PSVの同選手は予備登録メンバーには入っていたものの、最終選考を突破できず、デビューはお預けとなった。

ギヨーム・レスト（トゥールーズ）、ジェレミー・ジャケ（リヴァプール）、アンディ・ディウフ（インテル）、ルーカス・ダ・クーニャ（コモ）、エステバン・ルポール（スタッド・レンヌ）は、フランス代表に初招集された。フランス代表はネーションズリーグでトルコ、ベルギー、イタリア、そして再びベルギーと対戦する予定となっている。

エドゥアルド・カマヴィンガがレ・ブルーに復帰する。レアル・マドリー所属のMFは、前任のディディエ・デシャン監督によってワールドカップのメンバーから外されていた。昨季終盤にコンディション面で苦しむ姿を見せていたためだ。

チームメートのオーレリアン・チュアメニは選外となった。不在の理由はコンディション面にある。「オーレリアンは2カ月近く戦列を離れていた選手だ」とジダンは説明する。「彼の回復のためには、マドリードに残るのが最善だったと思う」

一方、エンゴロ・カンテは純粋に競技面の理由で居場所がなくなり、カリム・ベンゼマも復帰しない。「カリムとはマドリードで素晴らしい数年間を過ごした。だが、N'Goloのケースと少し似ている。彼が成し遂げてきたことには敬意を抱いているが、今はより若い選手たちを見たいと思っている」

フランス代表メンバー

GK：マイク・メニャン（ACミラン）、ギヨーム・レスト（トゥールーズ）、ロバン・リセール（RCランス）。

DF：アンディ・ディウフ（インテル）、ジェレミー・ジャケ（リヴァプール）、ピエール・カルル（ユヴェントス）、イブラヒマ・コナテ（レアル・マドリー）、ジュール・クンデ（バルセロナ）、マクサンス・ラクロワ（チェルシー）、アドリアン・トリュフェール（ボーンマス）、ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）。

MF：エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー）、ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）、ルーカス・ダ・クーニャ（コモ）、マヌ・コネ（ローマ）、アドリアン・ラビオ（ACミラン）、ワレン・ザイール＝エメリ（PSG）。

FW：ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）、ウスマン・デンベレ（PSG）、デジレ・ドゥエ（PSG）、エステバン・ルポール（スタッド・レンヌ）、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ミカエル・オリーズ（バイエルン・ミュンヘン）。



