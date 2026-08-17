カンファレンスリーグのプレーオフで行われるFCシオン対アヤックスは、木曜夜にZiggo Sportでは視聴できないと、同局が月曜夜に発表した。代わりに、試合はKIJKで4.99ユーロを支払えば視聴できる。

「木曜夜8月20日20時15分、アヤックスはUEFAカンファレンスリーグ出場権を懸けたプレーオフで、スイスのFCシオンとのアウェーゲームに臨む」と、Ziggo Sportは声明で記している。

「この試合はUEFA欧州サッカーパッケージに含まれていないため、ホームクラブが放映権を最高額を提示した相手に売却することができる。そのため、カンファレンスリーグのプレーオフはZiggo Sportの放映権の対象外となっており、今回のアヤックスのアウェーゲームはZiggo Sportでは放送されない」

「すべてを決するヨハン・クライフ・アレナでのホームゲームは、来週木曜8月27日20時00分にZiggo Sportが生中継し、Ziggo Sport Freeを通じて誰でも視聴できる」

「Ziggo Sportは、UEFA欧州サッカーパッケージに含まれるオランダのクラブの試合を常に無料チャンネルとZiggo Sport Freeで生中継している。UEFA欧州サッカーの決勝戦も同様で、すべてのサッカーファンが視聴できるようにしている」

Ziggoの発表から間もなく、木曜夜の試合がKIJKで視聴できることが明らかになった。そのためには、視聴者は4.99ユーロの1回限りのチケットを購入する必要がある。

視聴者の反応

このニュースを伝えるZiggo Sportの投稿には、反応と苦情が殺到している。「それでよくスポンサーを名乗れるな」と、ある人は言う。ほかにも「お前は俺のメインスポンサーなのに、こっちは大金を払っている」「これ以上おかしくならないと思ったらこれだ。なんて世界だ」といった不満の声が上がっている。

また、ある人はこうも書いている。「ハハ、自分たちのクラブを放送しないせいで、“最大のファン向け放送局”が謝罪しなければならないなんてな。高すぎると思ったからだろ」