フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、ベルギーに4－1で勝利した一戦で平凡なパフォーマンスにとどまったウスマン・デンベレへの批判を拒否し、代表で苦しい時期を過ごしているパリ・サンジェルマンのスターの出来に満足していると強調した。

2025年のバロンドール受賞者であるデンベレは、ベルギー戦で右ウイングのポジションでプレーしたものの、本来の調子を取り戻すことができなかった。しかし、国際マッチウィーク中に浴びた批判の中で、試合後にジダンから明確な支持を得た。

ジダンは記者会見で次のように語った。「ウスマンはとても良かったと思う。特に試合の立ち上がりから後半の序盤にかけてだ。彼は非常にダイナミックで、何の問題もなかった」

フランスの指揮官はこう続けた。「我々は彼があらゆるポジションでプレーする姿を見慣れているし、彼はどのポジションでも優れている。彼が見せてくれたものに満足しているよ。彼は我々のリーダーであり、チームメイト全員にとって良い手本だった。私は嬉しい」

ジダンがデンベレを擁護したのは、新監督が代表の指揮を執って以降、フランスの4試合でデンベレが1点も挙げられていないにもかかわらずのことであり、それがベルギー戦を前に彼への圧力を高めていた。

一方で、脚光を浴びたのはミカエル・オリーズだった。彼は88分と90＋1分に2ゴールを決め、さらに81分にはライアン・シェルキのゴールをアシストし、フランスをベルギーに対する大勝へと導いた。

代表での攻撃面での貢献が低下しているにもかかわらず、ジダンは依然としてデンベレを全面的に信頼しているようで、今後の局面に向けてチームのスターでありキャプテンである彼への支持を貫いている。