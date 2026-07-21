フランスのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンが指導者としての将来を決定づけた。フランス代表を2030年半ばまで率いる契約に正式に署名したのだ。イタリアの著名な移籍情報専門家ファブリツィオ・ロマーノが火曜日夜、自身の公式「インスタグラム」アカウントで明らかにした。

ロマーノによると、この契約はすでに完全に決着しており、54歳のジダンは、14年間にわたって「レ・ブルー」の指揮官を務めたディディエ・デシャン監督の後任として、正式にその任務を担うことになるという。

この動きは、長年にわたって続いてきた憶測に終止符を打つものとなる。特に、ジダンが指導者としてのキャリアの中で、スペインのレアル・マドリードとともに2016年から2018年、そして2019年から2021年にかけて成し遂げた大きな成功の後は、その傾向が顕著だった。彼は同クラブでUEFAチャンピオンズリーグを3連覇し、スペインリーグのタイトルも2度獲得した。

デシャンは輝かしいキャリアを経てそのポストを去った。その間、フランスを2018年ワールドカップ制覇、2022年大会準優勝、そして今年行われた前回大会での4位へと導いた。

ジダンは選手としても大きな功績を持つ。フランスとともに1998年ワールドカップとユーロ2000を制し、レアル・マドリードでは2002年のチャンピオンズリーグを獲得した。そして2006年ワールドカップの決勝で、イタリアを相手にマルコ・マテラッツィへの頭突きによる有名な退場をもってキャリアを締めくくった。

そして今、「ジズー」はフランスの新世代のスターたちをさらなるタイトルへと導くべく戻ってくる。その任務は2030年ワールドカップまで続くことになる。