フランス代表の監督を務めるジネディーヌ・ジダンが、金曜日に行われたレ・ブルー2度目の招集メンバー発表後の記者会見で、ルカ・エルナンデスを招集しなかった戦術的な理由について語るとともに、才能あふれるデジレ・ドゥエの目覚ましい成長を称賛し、さらにスペイン人フォワードのヘスス・デ・ミゲルの命を奪った痛ましい事故への深い悲しみを表明した。

ここ数週間、パリ・サンジェルマンで力強いパフォーマンスを見せているエルナンデスだが、UEFAネーションズリーグのイタリア戦とトルコ戦に向けたジダンの構想からは外れた。監督は左サイドバックのポジションに、アドリアン・トルフェ、アンディ・ディウフとともにリニー・ユロを起用することを選んだ。

ジダンはエルナンデスを選外とした決断について、「フット・メルカト」が伝えたところによると、次のようにコメントした。「いや、フランス代表に入るには年を取りすぎているということではない。これは選択であり、残念ながら我々が下さなければならないものだ。彼は64名からなる予備リストには入っているが、最終的に私が決断を下す。今回の合宿では他の選手を優先したが、扉はすべての選手に開かれたままだ」

若手の際立った活躍に関しては、ジダンはパリ・サンジェルマンの逸材ドゥエに賛辞を送り、彼の中に自身のキャリア初期の躍動を見出していると強調した。「すべての選手と同じように、私は彼ら全員を愛しているが、デジレがこのところ見せているものは本当に素晴らしい。彼は途方もない才能を持つ若い選手で、よく耳を傾け、成長してタイトルを獲得したいという意欲がある。ピッチ上で見せるプレーが気に入っているし、現役時代の自分の姿を彼に重ねている。なぜなら彼は常に前進し、チームメイトとともに成長しようと努め、それを見事にこなしているからだ」

スター選手キリアン・エムバペの戦術的な起用法、とりわけウスマン・デンベレが負傷で欠場する中での起用について、ジダンは、先の9月に左ウイングで出場した後、先発での彼の位置を明言した。「皆さんは9月に起きたことを思い出したのだろうが、キリアンはこの国際マッチウィーク中、彼が好む本来のポジションであるセンターフォワードでもプレーできる。何の問題もない。選手を招集するとき、私は常に彼を最も好むポジションで見たいと思っている。もっとも、キリアンは左ウイングでキャリアを始め、その後右サイドや中央でプレーしてきたことは承知している」

一方、レ・ブルーの監督は、テネリフェの選手であるスペイン人フォワードのヘスス・デ・ミゲルの死という悲報について触れ、こう語った。「詳細には立ち入りたくないが、私は非常に悲しく、鳥肌が立つほど胸を痛めている。サッカーのピッチでこのような光景は見たくない。それが私が伝えたい唯一のメッセージだ。とりわけ彼の家族のために私は悲しんでおり、二度とこのような事故を目にしないことを願っている」