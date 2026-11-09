フランスサッカー連盟が、金銭面での痛手を負った。欧州サッカー連盟が同連盟に対し、1万ユーロの罰金を科したのだ。これは、去る9月28日に行われたネーションズリーグでのフランス代表対ベルギー戦のキックオフが遅れたことによるもので、選手たちのソックスの準備とそれに付属する色付きのテープに関する規定違反が原因だった。

フランス紙「レキップ」が明らかにしたところによると、この一件はフランスがベルギーに1－0で勝利した試合中に起きたもので、ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表の選手たちがピッチへの到着が所定の時刻に遅れ、午後8時45分に予定されていたキックオフが数分間遅延する事態を招いたという。

同紙はさらに、この問題の原因が選手たちのソックスに正しい色付きのテープが固定されていなかったことにあると説明した。コーチングスタッフが試合前に確認していなかった細部であり、これにより主催者側が用具を認めず、選手たちに対戦開始前の違反是正を義務づけることとなった。

欧州サッカー連盟は、この一件をネーションズリーグ規則第6条07項への違反とみなした。同条項は、各国協会に対し、各対戦に先立つ数週間のうちに、連盟のプラットフォーム「TIME」を通じて試合用具に関する必要情報を入力することを義務づけている。

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ソックスをめぐる問題は、ジダンがフランス代表で迎えた最初の合宿で見られた唯一の運営面での出来事ではなかった。同監督は、フランスが1－0で勝利したトルコ戦でも、フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の演奏開始のタイミングを逃し、気まずい状況に見舞われていた。

ジダンは試合後、式典が予想より速かったと説明し、こう語った。「最初は少しもたついてしまった。適切なタイミングで到着できればよかったのだが」。そのうえで、国歌演奏前の敬礼の所定のタイミングについて十分な説明を受けていなかったと指摘した。

さらにこの対戦に向けた準備では、チームの旗の置き忘れもあり、代表団のメンバーが急いでロッカールームへ取りに戻らざるを得なくなった。新コーチングスタッフ体制の始動期における運営上の混乱を映し出すもう一つの出来事だった。

「レキップ」によると、コーチングスタッフはこれらのミスについて、最初の合宿終了後の去る10月6日に開かれた評価会議で話し合い、今後の大会での再発を避けることを目指したという。

フランス代表は、選手たちがクレールフォンテーヌの施設に集合し、競技への復帰に向けて準備を進めている。ネーションズリーグのグループステージ最後の2試合に臨むためで、アウェーでイタリアと対戦した後、ボルドーでトルコを迎える。準々決勝進出の決定を目指しており、引き分けでも突破を確定できる。