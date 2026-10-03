ジネディーヌ・ジダンは、フランス代表の指揮官に就任して以来、注目を集め続けている。UEFAネーションズリーグのフランス対イタリア戦が1－1の引き分けに終わる中、新指揮官がスタッド・ド・フランスでファンの前に初めて姿を見せたこの試合は、「TF1」で記録的な視聴者数を記録した。

TF1が伝えた調査会社「メディアメトリ」のデータによると、フランス国内でこの試合を視聴したのは717万人で、視聴率は41%に達した。放送のピーク時には視聴者数は820万人まで上昇し、これは同局でのUEFAネーションズリーグの試合として過去5年間で最高の数字となった。

これらの数字は、ジダンが任務に就いて以来、フランス代表の試合が集めている関心の大きさを裏付けるものだ。同局は、前指揮官が表舞台に復帰し、UEFAネーションズリーグの大会で代表を率いることで視聴率が上昇することに期待を寄せていた。

ジダン指揮下での初戦となったトルコ戦はレ・ブルーが1－0で勝利し、TF1で682万人の視聴者を集め、市場シェアは37.7%だった。

そして3日前、同じくフランス代表が1－0で勝利したベルギー対フランスの対戦は約639万人の視聴者を記録し、市場シェアは32.9%だったが、スタッド・ド・フランスでのイタリア戦で数字は再び上昇した。

TF1は、月曜夜のベルギーとの次の対戦を、現在の国際試合期間中に視聴者数を押し上げる最後の機会として注目している。この試合でベルギー代表は、第1戦での敗戦に雪辱を果たし、スタッド・ド・フランスでグループ首位の座を奪い返すことを目指す。