ジダンを擁護…アルジェリア代表監督：「メッシが並外れている理由はこれだ…そして、この勝利をアルゼンチンに捧げる」

アルジェリア代表のウラジミール・ペトコヴィッチ監督は、2026年W杯グループ10初戦でアルゼンチンに3-0で敗れた。リオネル・メッシは3得点を挙げ、監督は彼の活躍を称えた。

この試合で代表200試合目を迎えたメッシは17分、60分、76分に3得点を挙げ、連覇へ好スタートを切った。

この試合でアルゼンチン主将は通算16得点を挙げ、ドイツのクローゼに並び、ロナウドを1ゴール上回った。

試合後、ピテコビッチ監督は「メッシは並外れた選手だ。7回か8回も世界最優秀選手に選ばれた男だ」と語った。

また、アルゼンチンの最終ライン付近での高い質に苦戦したとし、「スペースを与えてしまったが、困難な局面でもメッシは驚異的に冷静だ。それが彼を特別にしている」と語った。

「彼は何でも簡単にやっているように見えるが、実際は違う。そのプレーは“簡単に見える”最高の模範だ。さらに、チーム全体が彼を支えている特権もある。今日はアルゼンチンが10本中7本のシュートを彼が決めた」と語った。

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ジダン擁護

ボスニア出身の監督は、GKルカ・ジダンに責任を押し付けることを拒み、ミスは個人ではなくチーム全体に起因すると強調した。

ジダンはメッシの1点目のシュートをもっと防げたはずで、60分の2点目につながるシュートも許した。

ペトコビッチ監督は「私は特定の選手を責めない」と語った。 「特定の選手を非難するつもりはない。我々はミスを犯し、アルゼンチン選手をゴール前16～25メートルの危険なエリアで自由に動かし、十分なプレッシャーをかけずにシュートを許した。この教訓を次の試合に生かしたい」

アルジェリア代表は、残るグループ10の2試合でヨルダン代表とオーストリア代表と対戦する。