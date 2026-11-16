ジダンも脱帽、デ・ブライネも拍手　アルダ・ギュレルが築き上げる自らの帝国

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アルダ・ギュレルは、もはや単なる有望株ではない。誰もが認めざるを得ない現実の存在となった。前回のチャンピオンズリーグで「最優秀若手選手」に選ばれたレアル・マドリーのプレーメーカーは、クラブでも代表でも目覚ましい飛躍を続けている。あのジネディーヌ・ジダンをも驚かせ、「非常に優れた選手だ」と言わしめた。

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スペイン紙「マルカ」の報道によれば、レアル・マドリーのスターは自らの帝国を築きつつあり、ジダンをも驚かせたという。同紙は、ギュレルがUEFAネーションズリーグで最も多くファウルを受けた選手であり、枠内シュート数で2位、チャンス創出数で4位につけていると伝えている。

ギュレルはトルコを24年ぶりのワールドカップ出場へと導いた。しかし、アメリカ、オーストラリア、パラグアイと同居したグループで最下位に終わった本大会での期待外れの結果も、勝ち点0でグループ最下位に沈んだネーションズリーグでの低調なパフォーマンスも、元フェネルバフチェの同選手の輝きを妨げることはなかった。

レアル・マドリーとトルコ代表での直近の出場では、8試合で9ゴールに関与。内訳は5ゴール4アシストだ。

1-2で敗れたフランス戦でも、再び存在感を示した。53分には1-1の同点となるはずのゴールを決めたが、イスマイル・ユクセクのオフサイドにより取り消しに。それでも90分にはコーナーキックからアブデュルケリム・バルダクジュのゴールをアシストし、1点差に詰め寄った。

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1-2で敗れたベルギー戦で見事な直接フリーキックを決めたギュレルについて、ケヴィン・デ・ブライネは試合後にこう語った。「アルダ・ギュレルは素晴らしい選手だ。世界最高のクラブの一つでプレーしているし、世界屈指のフットボーラーの一人だよ」

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ジネディーヌ・ジダンも同様の思いを口にした。「トルコには驚かなかった。ボールを保持しているときの彼らは、良いプレーをする高い能力を示している。ボールを持てば素晴らしい選手たちだ。アルダは非常に優れた選手だよ」

ベルギー戦でのゴールとフランス戦でのアシストも、トルコの2部降格の可能性を阻むには至らなかった。とはいえ、スタッツに基づけば、ギュレルは今節の最優秀選手賞の有力候補となり得る。

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「オプタ」によれば、レアル・マドリーの背番号15は、トルコ代表の中でシュート数(23本)、決定的なパス数(11本)、クロス成功数(7本)、相手ペナルティエリア内でのタッチ数(26回)、ドリブル成功数(13回)、デュエル勝利数(47回)、被ファウル数(27回)のいずれもトップを記録している。

その輝きはトルコ国内にとどまらない。ネーションズリーグ全体でも被ファウル数でトップに立ち、シュート数ではニコラ・クルストヴィッチに次ぐ26本で2位、決定機創出数では5回で4位、ファイナルサードでのパス成功数では114本で1位となっている。

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トルコ国内では、さらに一歩踏み込んで、ギュレルをチームのキャプテンにすべきだという声も上がっている。トルコ紙「サバハ」は次のように指摘する。「ロッカールームにはリーダーが必要だ。それはここ6試合が証明した。このチームのキャプテンはハカン・チャルハノールではなく、代表のために全力を尽くすアルダ・ギュレルであるべきだ。リーダーシップと責任に年齢は関係ない。それらはふさわしい者だけのものだ」