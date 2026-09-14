レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督がバルデベバスで報道陣の前に姿を見せ、記者会見の中で誰の名前も直接口にすることなく、ディエゴ・シメオネ、アトレティコ・マドリード、バルセロナ、審判、そしてメディアと、複数の対象に向けられたと見られる一連の遠回しなメッセージを放った。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」によると、モウリーニョはこの物議を醸す発言を、自身が思い描く形のレアル・マドリードを見るには3か月が必要だと以前語ったことに関する質問への回答として始め、その後、10年以上にわたってアトレティコ・マドリードを指揮しているシメオネへの遠回しな批判とも見える言葉を口にした。

モウリーニョは次のように述べた。「もし私が3か月について語っていると受け取られたのなら、答えはノーだ。私は10か月とさらに10年を求めているのだろうか?」。これはアルゼンチン人監督の名前を挙げることはなかったものの、シメオネがアトレティコ・マドリードを指揮している期間の長さを明確に指したものと見られた。

モウリーニョのメッセージはこれにとどまらず、その発言はスペイン・リーグにおける審判をめぐる論争にまで及んだ。彼は記者会見を、短いながらも複数の意味を含んだ一言で締めくくり、こう語った。「ペナルティーキックについての質問はないのか? 妙だな、そうだろう?」。

この言及は、最近バルセロナがレバンテ戦で、そしてアトレティコ・マドリードがレアル・ソシエダ戦でそれぞれ得たペナルティーキックに関連しているものと見られ、モウリーニョはこの件について語る用意があったように見えたが、それに関する直接の質問を受けることはなかった。

ポルトガル人監督は、審判の判定についてこれ以上の詳細に踏み込むことなく、アトレティコ・マドリード、バルセロナ、審判、そしておそらくはメディアにも向けられたと見られるメッセージを宙に浮かせたまま残すにとどめた。

また、モウリーニョはフランス代表を率いるジネディーヌ・ジダンにも言及したが、それに関する発言は批判ではなく警告の形で行われた。それは、チュアメニの状態と、国際試合期間中に彼がフランス代表に合流する可能性について問われたときのことだった。

モウリーニョは次のように語った。「私はジダンと話してはいないが、彼は分別のある人物で、自分にとって何が最善かを分かっているだろうと思う。もし彼が代表を指揮することを決めるなら、それは選手の将来を損なうことなく彼らを助けるためのものであるべきだ」。

さらにこう付け加えた。「ジダンが物事を正しく扱う術を知っているだろうと、私は大いに信頼している」。そして、選手の成長を維持し、過度な負担にさらすことのない形で、チュアメニの出場についてフランス代表監督が適切な決断を下せる能力を信頼していると強調した。