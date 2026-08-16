フランス杯におけるパリ・サンジェルマンとランスの対戦には、フランス代表の新監督に就任したフランス人、ジネディーヌ・ジダンが姿を見せ、大きな注目を集めた。ジダンは日曜夜に両チームが激突するこの試合を観戦するため、ボラール・ドリスのスタンドに足を運んだ。

フランスのサイト「フット・メルカート」によると、ジダンはこの対戦を間近で観戦するためスタジアムに訪れ、代表チームの指揮を任された後、フランスサッカーを代表する選手たちを視察する第一歩を踏み出した。「レ・ブルー」は彼の指揮のもとで新たな段階へと臨む態勢を整えている。

この試合はパリ・サンジェルマンにとって特別な意味を持つ。シーズン開幕前にUEFAスーパーカップを制した同クラブは、さらにタイトルを重ねることを目指しており、フランス杯を戦利品に加え、大会参加史上15回目の優勝を狙っている。

一方のランスは、UEFAチャンピオンズリーグ王者からタイトルを奪い取るという野心を胸にこの対戦へと臨む。試合はスタンドにジダンがいることで一層の関心を集めており、彼はフランスサッカーを象徴する存在の一人であり、次の段階で代表チームを率いる準備を進める監督でもある。

ジダンがスタンドに姿を見せたことは、パリとランスの対戦にタイトル争いを超えた重要性を与えている。この試合は、新監督にとってフランス代表入りの候補となる複数の選手を視察し、シーズン開幕とともに彼らのコンディションを見極める機会となるからだ。

ジダンがスタンドに現れたのは、フランス代表の指揮を執ってから一定の期間を経てのことであり、実質的に候補となる選手たちの視察作業を開始したことになる。今後の重要な試合を通じて、彼の選考の輪郭が明らかになることが待たれる。