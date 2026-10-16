フランスサッカーの伝説、ジネディーヌ・ジダンの末息子であるエリアス・ジダンは、父との絶え間ない比較から離れ、ピッチ上で自らの道を切り開こうとしている。サッカー史上最も偉大な選手の一人の名を背負うことによる重圧があるなかでも、自分自身のキャリアを築きたいという思いを強調している。

エリアスは『ル・パリジャン』紙のインタビューで、ユニフォームには家族の姓ではなく自分のファーストネームを使うことを好むと語り、こう説明した。「レアル・ベティスでは、ユニフォームに『エリアス』と印字されていた。この慣習を続けたかったんだ。本当の名前の後ろに隠れるつもりは一切ない」

さらにこう続けた。「サッカーはずっと僕たちの家族の切り離せない一部だった。幼い頃からこの世界で育ったので、父と同じ道を歩みたいと思うのは自然なことだった。でも、僕は自分自身の物語を書きたいんだ」

ジダンの息子は、父ほどの伝説の息子であることには良い面と、より難しい面の両方があると認めた。特に絶え間ない比較と、自身のパフォーマンスに対するより厳しい目があるという。「若いときに最も大切なのは、常に監視されることなく成長できることだ。それは少し難しかった」

一方でエリアスは、知名度や家族の名が課す困難はあるものの、多くの助言を与え、常に自分を支えてくれた父を誇りに思うと強調した。

20歳のエリアスは、レッドスター・ベオグラードに加入し、キャリアの新たな段階に進んでいる。大きなサポーターの支持を受ける名門クラブでプレーできることへの喜びを語り、この移籍は自らの野心を実現するための正しい一歩だと考えていると述べた。

同選手は、スペインでの育成年代の年月が自身のサッカーの土台を形成したと説明したうえで、フランス的なメンタリティーも身につけたかったと語った。そして、自分に余計な重圧をかけたくはなく、ピッチ上で見せるものに集中したいと強調した。

エリアスは最後に、現在の目標はレッドスターで自分の持てる最高のものを示し、成長を続けてチームの勝利に貢献することだと述べ、その先の歩みについては今後の日々が明らかにすることに委ねると語った。