注目を集めるプロデビューを飾ったエリアズ・ジダン。フランス代表の新監督ジネディーヌ・ジダンの息子である彼は、フランス2部リーグの新シーズン開幕戦で見事な足跡を残し、所属するレッドスターがホームでナントを迎えた開幕節での勝利に決定的な貢献を果たした。

20代のこの若者はディフェンスラインの先発として出場し、堅実さと戦術的規律を備えた完璧なパフォーマンスを披露。さらにその優れた出来栄えを、正確なヘディングパスによる決定的なアシストで飾った。このパスをチームメイトのケビン・カブラルが66分に生かしてゴールネットを揺らし、今季公式戦初戦でのチームの勝利を告げた。

アイデンティティを探す旅

エリアズは昨夏の移籍市場でスペインのレアル・ベティスからレッドスターへと移籍しており、この移籍は彼にとってフランスサッカーとの初めての本格的な接点となる。

この将来有望なディフェンダーは、名門レアル・マドリードのアカデミーでサッカー人生をスタートさせた後、2024年にベティスへ移籍。しかしそこでの出場はリザーブチームにとどまり、トップチームで公式戦を戦う機会は得られなかった。

「ジダン」ではなく「エリアズ」

今後待ち受ける試練の大きさを早くから自覚していることを示す計算された一手として、この若きディフェンダーは背番号15を選び、父が背負う伝説的な家族の名字ではなく「エリアズ」（Elyaz）の名を掲げることにした。ジダン家に関わるすべてを取り巻くまばゆいスポットライトから距離を置こうとする明確な意図の表れである。

フランス紙レキップは、この決断が象徴的かつ実務的な意味を同時に持つと見ている。伝説の父との避けられない比較から離れ、独自のプロとしての道を切り開きたいという誠実な願いを表すとともに、選手に対して計り知れないメディアの重圧から離れて呼吸できる余地を与えるものだからだ。

沈黙の壁

フランスの首都北部、セーヌ・サン・ドニ地区に本拠を置くレッドスターの運営陣は、新加入選手を取り巻くメディアの過熱から守るための厳格な戦略を採用している。

この文脈において、監督のダミアン・ペリネルは直近の記者会見でジダンの名を口にすることを意図的に避け、代わりにゴールキーパーのヤニス・ベンシューシュといった他の獲得選手に光を当てることを選んだ。新加入選手への過度な関心を和らげようとする試みである。

この方針は、クラブの内外において選手のプライバシーを守ることを目的とした防護盾となり、彼の加入に伴ったファンやメディアの好奇心によって精神的な集中力が乱されないことを保証する。これにより、彼はスキルの向上と新たなチームメイトとの円滑な融合に完全に専念できるのだ。

有望なスタート

経験の浅さにもかかわらず、エリアズが初戦で見せたパフォーマンスは有望な未来を予感させる。とりわけこの若きディフェンダーは、実年齢を超える戦術的な成熟と自信を示しており、今季フランス2部リーグにおいて注視すべき名前の一つとなっている。