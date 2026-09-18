ジネディーヌ・ジダンは、フランス代表監督としての任務の開始早々に痛手を負った。フランス代表の警備・ロジスティクスを担当するモハメド・センハジが、司法手続きの対象となり、クレールフォンテーヌの施設に立ち入ることやコーチングスタッフおよび選手と接触することを禁じられたため、新監督の下での初招集を欠くことになったのだ。

「レキップ」紙によると、2004年からフランス代表の警備面に携わってきたセンハジは、汚職、影響力の不正行使、公金横領、および詐欺に関わる容疑をかけられ、それを受けて厳格な司法監督下に置かれることになった。

この件は2022年ワールドカップ後に始まった出来事にさかのぼる。キリアン・エムバペからフランス代表警備担当者への寄付をめぐるもので、その後の捜査により、この寄付に関連した不正が明らかになった。

センハジはこの件に関して以前にも行政上の手続きの対象となっていたが、現在の司法捜査では新たな進展が示された。

フランスサッカー連盟は、ジダンが選んだ新体制の中にセンハジを残していた。同フランス人指揮官が、ここ数カ月にわたって彼の去就を取り巻いた議論にもかかわらず、代表内でのその役割の継続を強く求めたためだ。

今回の新たな司法上の制限により、センハジはフランス代表の初招集に参加することも、コーチングスタッフや選手と接触することもできなくなる。20年以上にわたって代表と結びついてきた人物が不在となるのだ。

センハジの弁護士は、彼に対して取られた措置は不当であり、彼を直接狙ったものだと述べ、課された制限を解除するために司法決定に対して異議を申し立てることを表明した。

こうしてジダンは、フランス代表での初の合宿を、チーム周辺で最も近しい人物の一人が不在という状況の中で迎えることになる。指揮官は正式な任務開始に向けて、コーチングスタッフと運営スタッフの編成を進めていたところだった。