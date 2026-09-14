ラジオRMCの番組「ル・アフター・フット」のアナリスト、ワリド・アシェルシュールは、日曜夜に行われたフランス・リーグ第4節でパリ・サンジェルマンがブレストを1対0で下した試合後にウスマン・デンベレが発した言葉が引き起こした議論を受け、この発言がフランス代表の雰囲気に影響を及ぼしかねないと警鐘を鳴らした。

デンベレは、バロンドールを連続して手にする可能性について語り、自分は「選ばれた者」ではなく、常に静かに努力を重ねてきたと強調した。これは、同賞に関するキリアン・ムバッペの最近の発言を踏まえると、注目すべき返答と映った。

この試合唯一の得点となったフェラン・トーレスのゴールをアシストしたデンベレは、次のように語った。「私は常にそうだった。最後列で、懸命に努力してきた。キャリアを通じて、私は一言も口にせず、信じられないほど努力してきた。私は一度も選ばれたことはないが、努力を重ねてきた。昨年はパリ・サンジェルマンで素晴らしい1年を送り、その報酬を得た。今年はどうなるか分からない。プレッシャーはない。私は落ち着いている」

アシェルシュールは、デンベレのこの言葉と、ムバッペの以前の発言を結びつけた。レアル・マドリードのフォワードはバロンドール獲得の可能性について語り、自分は常に「選ばれた者」と見なされてきたと述べていた。その上でアシェルシュールは、デンベレがおそらくその言葉を個人的に受け止めたのだろうと指摘した。

アシェルシュールは次のように述べた。「これはフランス代表にとって問題になり得る。というのも、ムバッペが述べた発言がこのように受け取られかねないからだ。私は、ウスマン・デンベレがこの件をおそらく個人的に受け止めたと確信している」

このフランス人アナリストはさらに、デンベレがブレスト戦後の発言で「選ばれた者」という表現を繰り返したことは、偶然の出来事ではなかったと付け加えた。特に、こうした発言がソーシャルメディア上で大きく拡散する状況を踏まえればなおさらだという。

そして次のように説明した。「今夜デンベレがフランス・リーグでやったことは、些細なことではない。キリアン・ムバッペと同じ表現を繰り返したのだから……。近頃ソーシャルメディア上で何が起きているのか、そしてそれがどれほど拡散するのかを、私たちはよく分かっている。彼が軽率にそれをやったとは思わない」

アシェルシュールは警鐘の締めくくりとして、選手同士の関係を注視する必要があると強調した。特に両者がそれぞれのクラブで新たな水準に到達している状況においてはなおさらだとし、デンベレとムバッペの間で起きていることは、パリ・サンジェルマンのレベルであれ、フランス代表内であれ、注視するに値すると見解を示した。