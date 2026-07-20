ジダンが「ムバッピのサプライズ」を準備中。最終判断は9月。

フランスメディアによると、フランス代表の次期監督に内定したジネディーヌ・ジダン氏は、ディディエ・デシャン氏の後任として戦術・運営戦略の策定を始めている。フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長は、ジダン氏が7月末に正式就任すると発表した。

仏紙『レキップ』によると、1998年W杯優勝者のジダン監督は、マイケル・ウリシーをプレイメーカーとして起用する方針だ。 （背番号10）に据える方針で、これは数か月前から温めていた考えだ。一方、キリアン・エムバペにとっては新監督の下で最も大きな変化となる見込みで、センターフォワードでプレーするか、ウイングに移るかを選択を迫られる。この決定は今シーズン最初の国際試合中断期間中に議論される予定だ。

ジダンが引き継ぐのは、ディシャン監督の下で過去14年間、直近6大会のうち5回で準決勝に進出したチームだ。ただし2021年のUEFAネーションズリーグ以降、タイトルは取れていない。 さらに、ここ数か月でフランス代表が新たなバランスを見出した4-2-3-1のフォーメーションも引き継ぐ。

長年にわたり親交のある2人は、代表の集中力を乱さないようW杯期間中は表舞台を避け、裏で協力準備を進めた。 大会への影響を避けるため、将来的な主将候補との接触は最小限に留めた。

マドリード在住のジダンは、シーズン中にレアルのストライカーと定期的に連絡を取れる。これにより、主力のパフォーマンスを間近で観察し、代表での役割を適切に判断できる。

ジダンが直面する主な課題は、戦術よりマネジメントにある。 2016年にレアル・マドリードの監督に就任したときのように、継続性を重視するだろう。当時、彼は選手管理のスキルでチームを改革し、中盤の序列を調整し、選手に合わせて戦術を適応させた。

デシャンが築いた基盤を尊重しつつ、中核選手を軸に段階的に自身のビジョンを導入し、フランス代表を再び表彰台へ導こうとしている。