ランスがパリ・サンジェルマンに強烈な一撃を浴びせた。日曜夜、ボラール・ドゥリリス・スタジアムでの一戦を1－0で制し、2026年のトロフェ・デ・シャンピオンを掲げたのだ。

欧州王者のパリ・サンジェルマンは、アストン・ヴィラを退けてUEFAスーパーカップを制してからわずか数日後にこの試合を迎え、フランス・リーグ開幕を前にさらなるタイトルを手にすることを目標に据えていた。一方、フランス代表の新指揮官ジネディーヌ・ジダンはこの対戦をスタンドから見守った。

パリは攻撃的に試合を立ち上がり、幾度も先制のチャンスを迎えたが、ランスの守備陣とGKリセルが、クヴァラツヘリア、ドゥエ、アクリウシュの試みを凌ぎきり、その後、ホームチームがカウンターの一つを仕留めることに成功した。

32分、フロリアン・トヴァンがファーサイドに現れ、ペナルティエリア内のボールを生かしてパリ・サンジェルマンのゴールネットを揺らし、欧州王者を相手にランスに思わぬリードをもたらした。

そしてランスは一撃を受ける。アクリウシュへの無謀なタックルによって、キリアン・アントニオに主審がレッドカードを提示したのだ。ランスは39分から10人での戦いを強いられることとなった。

数的不利にもかかわらず、ランスは前半終了までリードを守り抜いた。一方、アディショナルタイムにはドゥエの試みがクロスバーを直撃し、チームは1点のリードを保ったまま前半を折り返した。

後半立ち上がり、パリ・サンジェルマンは数的優位を生かして猛烈なプレッシャーをかけ、ルイス・エンリケはヌーノ・メンデス、ルイス、デンベレら攻撃的な切り札を次々と投入した。しかし、ランスの守備陣とGKは英雄的な試合ぶりを見せた。

パリの試みは続いたが、リセルは幾度もの決定機を跳ね返し、デンベレは絶好の好機を逃し、さらにルイスのゴールもオフサイドで取り消され、ホームチームの奮闘の前にパリの苦戦は続いた。

事態はそれだけにとどまらなかった。パリはヌーノ・メンデスの退場によって新たな一撃を受け、終盤には両チームが数的に同数となったが、ランスは試合終了の笛まで集中を保ち続けた。