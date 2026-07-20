ジダンが沈黙を破り、初めて語った。「この3人のプレーには感銘を受けた」

フランス代表の次期監督候補ジネディーヌ・ジダンは、ラミン・ヤマル、 マイケル・オリシやキリアン・ムバッペなど新世代選手を高く評価し、「昔、近所でプレーしていたように彼らはプレーしている」と語り、2026年W杯での彼らのプレーを楽しんだと述べた。

7月初め、EA Sports主催の2026年W杯関連イベントで、ベッカムやイブラヒモビッチと対談した1998年バロンドール受賞者はこう語った。 「20、21歳の若者が多く、彼らが昔の近所の遊び場のようにプレーしている。ピッチで見たいのはまさにそれだ」

めったに公の場で話さないジダンは「彼らを見るのは最高だった。ヤマル、オリシ、ムバッペ。ピッチでのすべてが私たちを刺激してくれる。こういうサッカーが見たいんだ。本当に楽しんだ」と続けた。

フランス代表監督就任を待つジダンは、2026年W杯に注目。スペインがアルゼンチンを破った決勝をメットライフ・スタジアムで観戦し、ヤマルがトロフィーを掲げる瞬間を見届けた。

3人のレジェンドは、ヤマルら新世代の才能に賛同した。スポーツアナリストとして活動したイブラヒモビッチは、ヤマルについてこう語った。 「私にとって、ラミン・ヤマルは特別な選手だ。19歳になったばかりだが、16、17歳の頃のパフォーマンスは驚異的だった。すでに欧州選手権とラ・リーガのタイトルを2つ獲得している。」

一方、デビッド・ベッカムは同胞ジュード・ベリンガムとキリアン・エムバペを「スター」と称し、「キリアンは新世代ではないが、まだ若く、将来が長い」と語った。

フランス代表は土曜の3位決定戦でイングランドに6－4で敗れ、ディディエ・デシャンが監督を退任した。 ジネディーヌ・ジダンはまもなく「レ・ブル」を率いるとされ、フランスサッカー連盟は7月末までに監督就任を正式発表する見込みだ。