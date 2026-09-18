フランス代表の監督ジネディーヌ・ジダンが、ネーションズリーグの4試合に臨むメンバーを発表した後の初めての記者会見で、「レ・ブルー」における自らのプロジェクトの輪郭を明らかにし、キリアン・エムバペ、カリム・ベンゼマ、オレリアン・チュアメニ、そしてセウタをめぐる論争について語るとともに、戦術的な選択と新しいメンバー構成についても言及した。

ジダンは、キリアン・エムバペがフランス代表のキャプテンになると述べ、3つの攻撃的ポジションすべてでプレーできる能力を強調した。

ジダンは、エムバペがフランス代表のキャプテンになると述べ、3つの攻撃的ポジションすべてでプレーできる能力を強調し、次のように付け加えた。「彼は3つのポジションすべてでプレーできる。例えば、左ウイングのポジションでの彼が私は本当に気に入っている」。一方で、バロンドールに関する議論に加わることは拒み、自身の関心は次の4試合に注がれていることを強調した。

カリム・ベンゼマについて、ジダンは「私は彼が好きだ」と述べ、レアル・マドリードでともに過ごした年月に触れたが、このフランス人ストライカーは年齢を重ねており、現時点ではより若い選手たちを見る必要があると説明した。そしてそれは、彼のフランス代表やクラブでのキャリアを損なうものではないと強調した。

ジダンは、チュアメニの選外は身体的なコンディションによるものだと説明し、2か月間ピッチを離れ、わずか180分しか出場しておらず、そのうち先発は1試合のみだったと述べた。そして、短期間で代表が4試合を戦うことを踏まえれば、回復を完了させるためにレアル・マドリードに残ることが「彼にとってより良い」と強調した。

セウタの問題に関して、ジダンは論争へのコメントを拒み、次のように述べた。「私はフランス代表監督としての自分の役割に集中している。私には信念があり、他の誰とも同じように私も一市民だが、言うべきことは何もない」。そして自身の関心は代表での任務に注がれていることを強調した。

代表チームに抜本的な変更はなし

このフランス人監督は、ディディエ・デシャンが残したチームに抜本的な変更を加えるつもりはないと明言し、次のように説明した。「抜本的な変更は必要ない。ただ異なるやり方で運営するチームがあるだけだ」。そして、いくつかの浮き沈みはあるものの、代表はこれまで良いレベルのパフォーマンスを見せてきたと述べた。

さらに、コーチングスタッフと選手たちには共に過ごす15日間があり、その間に3日間隔で4試合を戦うため、すべての選手の起用が不可欠になると付け加えた。そのうえで、自身の考えの根本的な要素と評したバランスを保つことにも言及した。

ジダンは、フィールドプレーヤー20人とゴールキーパー3人を含む23人のメンバーを選んだ理由について、スタンドに座らせる選手を置きたくなかったと説明し、今回のメンバー構成が他の選手たちへの門戸を閉ざすものではないと述べた。

ダ・クーニャ、リブール、ジャケ：新たな選出

ルカス・ダ・クーニャとマクサンス・ラクロワについて、ジダンは両者とも代表にふさわしいと述べ、ダ・クーニャは興味深い選手で際立った個性を持っていると指摘した。一方、ラクロワについては非常に良い選手と評し、大きなクラブへ移籍したことと左足を持っていることに言及した。

また、エステバン・リブールについても語り、特に狭いスペースにおいて異なる特性を持つ選手であり、彼を追跡し分析したうえで間近で見たいと考えていると説明し、得点する能力があることに触れた。

そしてライアン・シェルキを「本物の10番」と評し、ドリブルとライン間でのプレー能力に長けていると述べた。一方で、彼をザイル=エムリとともに招集したのは、中盤で起用することを目的としたものだと明らかにした。

ジダンはジェレミ・ジャケを称賛し、この選手を長い間追っており、その特性に大いに感心したと述べた。一方で、アンディ・ディウフとアドリアン・トリュフェールの招集は、それぞれのポジションでこのレベルの代表においてプレーできる能力を持っているためだと説明した。

カンテ、グスト、アクリウシュの立場

エンゴロ・カンテについて、ジダンは彼を招集しなかったのは戦術的な決断だと明言し、これは選手の価値を下げることに関するものではないと強調した。彼を「特別な存在」と評したが、カンテは35歳であり、自分はチームのニーズに応じて決断を下すことが求められていると指摘した。

また、マロ・グストとミシェル・アクリウシュの不在は、彼らが構想から外れたことを意味するものではないと説明し、今回は20人だけを選び、他の選手をスタンドに座らせたくなかったのだと強調した。そして両選手は次のメンバー入りの候補であり続けると述べた。

ジダンはギヨーム・レステスにも言及し、トゥールーズのこのゴールキーパーを選んだのは熟考された決断だったと明言し、ゴールキーパーの資質についてはファビアン・バルテズと同じ見解を共有していると指摘した。

攻撃陣に過剰はなし

戦術面では、ジダンはエムバペ、デンベレ、マイケル・オリーズをそれぞれのポジションで起用する可能性について語り、複数のポジションをこなせる選手の能力を活用することに触れた。しかし、4人のフォワードで戦うという考えについては、次のように述べた。「大げさにする必要はない」。

また、エムバペの守備面でのプレーを問題とみなすことを拒み、この件についての議論を「不毛」と評した。そして、チームがボールを失ったときには、それを取り戻すために全選手が努力しなければならないと説明した。

ジダンは、フランスのサポーターは自国代表が勝ち、勝利を続ける姿を見たがっていると強調して話を締めくくった。一方でチームは、このフランス人監督の指揮下で新たな段階の始まりに向けて準備を進めている。