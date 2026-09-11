ランスに所属する21歳のディフェンダー、イスマイロ・ガニオが、ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランス代表A代表への招集に近づいた。9月18日に発表予定のメンバー入りに向けて暫定招集を受けたもので、近年クラブで見せている目覚ましいパフォーマンスを受けての措置となる。

「RMCスポルト」が明らかにしたところによると、ガニオはジダンのメンバー入りに向けた暫定招集を受けた。ランスでの出場を通じて新監督の目を引いたことが背景にあり、とりわけパリ・サンジェルマンとのシャンピオンズ・カップの試合が大きかった。この試合をジダンはボレール・スタジアムで観戦しており、若きディフェンダーを間近で見ていた。

ガニオはランスで好調を維持しており、UEFAチャンピオンズリーグ初出場となった試合で力強いパフォーマンスを披露した。敵地でのスラビア・プラハとの3-2の劇的な勝利に貢献し、この試合でも際立った姿を見せ、フランスのクラブの守備陣で最も注目すべき一人としての地位を確立した。

この待望の招集は、ガニオの国際舞台でのキャリアにおける重要な転機となる。彼は2025年6月に親善試合でブルキナファソ代表として出場した経歴を持ち、その後フランスA代表を選択した。また、この3月にはフランスU-21代表として2試合に出場している。

ジダンの構想に含まれていたランスの選手はガニオだけではない。暫定メンバーには同僚のフロリアン・トヴァンとマチュー・ウドルも名を連ねている。ただし、この二人はすでにフランス代表を経験しており、初のレ・ブルーのユニフォーム着用を待つ若きランスのディフェンダーとは対照的だ。