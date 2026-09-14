ジダンがモウリーニョの船出を注視、レアル・マドリードの伝説が発した衝撃発言

元レアル・マドリードのスター選手であり指揮官も務めたフランス人のジネディーヌ・ジダンが、フォーミュラ1スペイン・グランプリのマドリード開催に足を運んだ際に、ポルトガル人のジョゼ・モウリーニョがマドリードで手がける仕事を称賛し、新指揮官の下でクラブが好調なスタートを切っていると強調した。

スペインの「ディフェンサ・セントラル」が伝えたところによると、ジダンはレアル・マドリードの状況について簡潔に語りつつ、今季のチームの好スタートを受けて、モウリーニョに明確な支持のメッセージを送った。

ジダンは次のように語った。「レアル・マドリードは、いつものように非常に良いパフォーマンスを見せている。モウリーニョはチームを最高の状態に導くことに成功した」。ポルトガル人指揮官と、その就任以来の仕事ぶりへの直接的な称賛だ。

ジダンのこの発言は、レアル・マドリードがラヨ・バジェカーノに4-1で勝利した後に飛び出したものだ。この試合でチームは得点を重ね続けたが、支配力とパフォーマンスが落ちる時間帯もあり、それらは依然としてモウリーニョが改善に取り組んでいる課題の一つとなっている。

ジダンの称賛は、選手としても指揮官としてもチームを率い、監督時代には多くのスター選手を擁するグループをまとめ上げることに成功した彼が、レアル・マドリードに求められるものやクラブ内部の仕事を取り巻くプレッシャーを的確に理解しているだけに、特別な重みを持つものとなる。