ジダンがムバッペに関する悪い知らせを認める：彼はマドリードに戻ってくる！

フランス代表はトルコを相手に1対0の辛勝を収めた。「レ・ブルー」の指揮官として初采配となったジネディーヌ・ジダンにとって、UEFAネーションズリーグでの初戦だったが、この勝利はキャプテンのキリアン・ムバッペを失う代償を伴った。ムバッペは膝を負傷し、試合開始からおよそ1時間が経過する前にピッチを退かざるを得なかった。

ムバッペはこの試合唯一の得点を挙げたが、その同じプレーの中で負傷するという、フランス代表キャプテンにとって痛ましい皮肉となった。

その後、レアル・マドリードのフォワードはピッチにとどまろうとしたが、プレーの続行は叶わず、ロッカールームへ向かう途中で苦痛に顔をゆがめて崩れ落ちた。

ジダンは試合後、コーチングスタッフがムバッペの出場を無理に強行しないと判断したことを受け、彼が代表の合宿を離れマドリードへ戻ることを認めた。

フランス人指揮官は「TF1」に対し、キャプテンの状態は「よくない」と語り、膝の過伸展を負っていること、そして精密検査によって負傷の性質がより正確に判明するだろうと説明した。

一方、フランスサッカー連盟はムバッペが腱の負傷を抱えており、これにより残りの国際マッチウィーク期間中の代表での出場が不可能になると発表した。

これにより、フランスのキャプテンは金曜日にスタッド・ド・フランスで予定されているイタリア戦を欠場することになる。また、翌週の月曜日に行われる代表のベルギー遠征およびベルギー代表との一戦にも出場しない。

フランス連盟はムバッペの早期回復を願い、彼が速やかにピッチへ戻ることへの期待を表明した。