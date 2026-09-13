ジダンがマドリードで脚光を浴びる：「この瞬間を待っていた」

フランス人のジネディーヌ・ジダンが、スペインの首都マドリードで初開催されたF1グランプリで注目を集めた。サーキット内で満面の笑みを見せた彼は、フランス代表の新監督として初お披露目を数日後に控えている。

ジダンはサーキットを見るのを心待ちにしていたと語り、次のように説明した。「僕はとても幸せだ。サーキットを見るのを楽しみにしていて、昨日それを見た。非常にテクニカルなサーキットだが、F1ファンの僕にとっては素晴らしいものだ。ここでグランプリが開催されるのは素晴らしいことだ」。これは、彼が居を構えるスペインの首都との結びつきを示すものだった。

ジダンは2023年からアルピーヌチームのアンバサダーを務めており、先週のモンツァでのレースで1位を獲得したピエール・ガスリーへメッセージを送ったことを明かした。「彼に短いメッセージを送ったよ。彼のために嬉しかった。1位を獲得することが非常に難しいことは分かっているし、それを成し遂げたときは、誇りと喜びを感じるべきだ」。

レアル・マドリードの大人数の一団

ピットエリアには、レアル・マドリードの多くのスターたちの姿が目立った。同クラブは土曜夜にリーガ・エスパニョーラでラージョ・バジェカーノと対戦し、4-1で勝利を収めたばかりだった。

ヴィニシウス・ジュニオール、フェデリコ・バルベルデ、ティボ・クルトワ、イブラヒマ・コナテ、オーレリアン・チュアメニといった選手たちが、サーキットに姿を見せたレアル・マドリードの主力の中でも際立っていた。彼らの一部はフェラーリチームのピットエリアも訪れた。

この一団にキリアン・エムバペの姿はなかった。一方、レースにはレアル・マドリードのレジェンドたちも複数訪れており、その中にはロベルト・カルロス、ルイス・フィーゴ、セルヒオ・ラモス、ダニ・カルバハルがいた。

スペイン人のラファエル・ナダルもレースを観戦するために訪れた。このレースはキミ・アントネッリが1位を獲得し、メルセデスでの今季8勝目を挙げた。マックス・フェルスタッペンとランド・ノリスが表彰台を締めくくった。

サーキットでのスペイン勢の走りは振るわず、フェルナンド・アロンソは17位でレースを終えた。一方、カルロス・サインツは2位に入った。