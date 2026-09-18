ジネディーヌ・ジダンは金曜日、フランス代表監督として初めてのメンバーリストを発表した。UEFAネーションズリーグで4試合を戦うのに向けたもので、ディディエ・デシャンが14年間指揮を執った後に始まる新時代を率いていく。

リストには、A代表初招集となる5人の選手が含まれた。ギヨーム・レステス、ジェレミー・ジャケ、ルーカス・ダ・クーニャ、アンディ・ディウフ、エステバン・レポールである。

ジダンは、負傷によるウィリアム・サリバの不在と、オーレリアン・チュアメニの完全な回復に至っていない状況の中でも、代表の主力の何人かを維持した。

リストにはダヨ・ウパメカノ、キリアン・エムバペ、マイケル・オリセ、ウスマン・デンベレ、アドリアン・ラビオ、デジレ・ドゥエ、ブラドリー・バルコラが含まれた。

フランス代表は9月25日と28日に、アウェーでトルコとベルギーとの2試合を戦い、その後10月2日にスタッド・ド・フランスでイタリアを迎え撃ち、さらにその3日後にベルギーと対戦する。

また、ジダンはワレン・ザイール・エムリ、ラヤン・シェルキ、イブラヒマ・コナテ、マヌ・コネを招集した。

ジェレミー・ジャケは、リヴァプールでの力強いスタートを経て初招集を記録し、トゥールーズのゴールキーパー、ギヨーム・レステスはブライス・サンバに代わってリストに加わった。

アドリアン・トリュフェールは5年間続いた不在を経て代表に復帰し、一方でルーカス・ディニュとエルナンデス兄弟はリストから外れた。

ジダンは、インテル・ミランでの好スタートを受けて守備を強化するためにアンディ・ディウフを招集し、一方でエドゥアルド・カマヴィンガが代表に復帰した。

ジダンは、インテル・ミランでの好スタートを受けて守備を強化するためにアンディ・ディウフを招集し、一方でエドゥアルド・カマヴィンガが代表に復帰した。

フランス代表の完全なメンバーリスト:

ゴールキーパー：マイク・メニャン、ロバン・リセ、ギヨーム・レステス。

ディフェンダー：ダヨ・ウパメカノ、ジュール・クンデ、イブラヒマ・コナテ、ジェレミー・ジャケ、アンディ・ディウフ、ピエール・カルル、マクサンス・ラクロワ、アドリアン・トリュフェール。

ミッドフィールダー：アドリアン・ラビオ、マヌ・コネ、ワレン・ザイール・エムリ、エドゥアルド・カマヴィンガ、ラヤン・シェルキ、ルーカス・ダ・クーニャ。

フォワード：キリアン・エムバペ、ウスマン・デンベレ、マイケル・オリセ、デジレ・ドゥエ、ブラドリー・バルコラ、エステバン・レポール。