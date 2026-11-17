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ジジ・カーニがユヴェントスの現状を語った。「クラブには、監督も含めて全員に混乱が見られる。スパレッティの選択には理解しがたいものがある。コープマイネルスを何度もサイドバックで起用した。それにセンターフォワードもいない」

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1950年生まれで、イタリア人監督の長老格であるジジ・カーニがTMWのインタビューに応じ、特にユヴェントスについて語った。「ユーヴェは立て直さなければならない。私の印象では混乱があり、状況がよく分からない。クラブには、監督も含めて全員に混乱が見られる。スパレッティのやってきたことを見てきたが、理解しがたい選択もある。コープマイネルスを何度もサイドバックで起用した。そうした奇策には理由があるのだろうが、私には理解できない。それにセンターフォワードがおらず、力を発揮できていない選手もいる」

続いてカーニは、イタリア人選手を「下手」と評したアントニオ・カッサーノの発言についても語った。「何が下手だと言うのか。技術のことを言っていて、比較対象が彼自身なら、ほかの選手を下手だと思うのは当然だ。私たちは偉大な選手たちを見てきたし、ほかの強豪国を相手にワールドカップで優勝もした。今の選手たちは下手ではない。それはひどい言葉だ。質が際立って高いわけではない。それが事実だ。私が思うに、今ある最も深刻な問題の一つは、選手たちに個性がないことだ。個性がなければ、大きなことを成し遂げるのは難しい。そこに技術面とフィジカル面の質も加えなければならないが、それは私たちにもある。試合数が多すぎて走れないという話を何週間も聞かされているが、受け入れられない。これまで公式戦を15～16試合戦っただけで、もう苦しいのか。何を言っているんだ。今の選手たちは昔ほど大きな犠牲を払っていない。真のプロフェッショナルとして取り組む必要がある」

そして最後に、TuttoJuve.comが伝えたところによると、こう語った。「コンテは週間予定を示さず、その日の予定を毎日伝える。時にはそれを変更することもある。それで彼は勝っている。なぜそうするようになったのか。週間予定を渡せば、選手たちが妻や恋人、友人との予定を組むと分かっているからだ。何よりまず休む必要がある。彼らはプロだ。最高の力を発揮するには、心身ともに万全の状態が必要だと分かっているはずだ。身体的にも精神的にも整っていなければ、戦術があっても何にもならない。動けなければ、誰にでも負ける。まず心身の面を鍛えなければならず、厳しいトレーニングと休養が決定的に重要だ」

1950年生まれのカーニが最後に指揮を執ったのは2017年で、ブレシアの監督を務めた。