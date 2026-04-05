ジグスがマンチェスター・ユナイテッドにMFの獲得について助言

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェールズ出身のライアン・ギグスは、来夏の移籍市場における中盤の補強について、レッドデビルズの監督マイケル・キャリックに助言を送った。

マンチェスター・ユナイテッドは、特に今シーズン終了後にブラジル人選手カシミーロがオールド・トラッフォードを去ることが発表されたことを受け、中盤に新たな選手を獲得する必要がある。

ギグスは、7000万ポンドの評価額を持つクリスタル・パレスのアダム・ワートンを、夏の移籍市場におけるユナイテッドの最優先ターゲットの一つとすべきだと考えているが、同時に、古巣であるユナイテッドが中盤の選手を獲得すべきだと主張しており、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンを主要な候補として挙げている。

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ジグスは英紙「メトロ」の取材に対し、次のように語った。「何よりもまず、レンタル移籍中の選手たち、ラッシュフォード、サンチョ、ホイランドの扱いを決める必要がある。だが、最優先事項は間違いなく中盤だ。少なくとも2人は必要だと見ている」

さらに彼はこう付け加えた。「私は常にチームに左利きの選手がいることを好むので、ワートンについては異論はない。彼はマンチェスター・ユナイテッドの選手としてふさわしいと思う。」

さらにこう続けた。「彼はボールを扱い、前線へパスを出し、前線へ走り込むことができる。プレミアリーグでの経験もある。彼ら全員にプレミアリーグでの経験があるのだから、私はそれを歓迎するよ」。

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドはさらにこう続けた。 「アンダーソンも気に入っている。彼はタフな選手だ。毎試合出場しているし、ワートンとマイノ、あるいはアンダーソンとワートンといった組み合わせも考えられる。状況次第だが、英国人選手は非常に高額で、我々の予算の範囲内かどうかが問題だ。しかし、我々は中盤の選手を必要としている」。

また、ギグスはマンチェスター・ユナイテッドの経営陣に対し、キャリックを監督として留任させ、ルイス・エンリケやユリアン・ナーゲルスマン、オリバー・グラスナーといった代替案を検討しないよう促した。

彼は続けた。「監督にとって世界で最も難しいことは試合に勝つことだ。彼はそれを成し遂げている。我々はたった1試合しか負けていない」

そして彼は次のように締めくくった。「今は下ではなく上を見ている――マンチェスター・シティに追いつけるだろうか？」