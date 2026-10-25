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フェイエノールトのジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は、エールディヴィジの重要な直接対決を前に、前回王者PSVが依然として勝利の本命だと強調した。また、ロッカールームの調和や、対戦相手を率いるピーター・ボス監督との長年にわたる関係についても語った。

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フェイエノールト、リード拡大を目指してアイントホーフェンへ

エールディヴィジ首位のフェイエノールトは日曜日、フィリップス・スタディオンでPSVと対戦する。連覇中のPSVとの勝ち点差を7に広げることが目標だ。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームは、欧州でのレアル・ベティスとのアウェー戦に0-1で惜敗したものの、国内では好調を維持している。

ロッテルダムのクラブには、長期離脱の原因となった膝の負傷から回復したMFヤクブ・モデルが復帰する。

ファン・ブロンクホルスト監督はまた、最近練習場で起きたアニス・ハジ・ムーサとセム・ステインの口論が完全に解決したことも認めた。

ファン・ブロンクホルスト監督、欠場者を抱えるPSVを優勝候補と評価

『NOS』によると、PSVではイェルディ・スハウテンら主力選手数人が長期離脱しているものの、ファン・ブロンクホルスト監督はアイントホーフェンのクラブの選手層は非常に厚いとの見方を示した。「今のPSVは非常に強いチームだと思う。出場できない選手がいて問題を抱えているが、3年連続で優勝しているチームの話をしているのだから」と語った。

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記者から引き分けでもフェイエノールトにとって満足のいく結果ではないかと問われると、監督は「あなたはどちらを応援しているの？」と返し、会見場に笑いを起こした。

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「我々はどの試合でも勝利を目指して全力を尽くす。今回も開始1分からそうする」と付け加えた。

指揮官、ピーター・ボスとの関係と過去を振り返る

ファン・ブロンクホルスト監督は、1990年代にフェイエノールトでピーター・ボスとともにプレーした若手時代の思い出を語った。「ピーターはいつも私に前向きに接してくれた。もちろん、私の才能を見てくれていた。当時から、私のキャリアがうまくいく可能性を見抜いていた」と振り返った。

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フェイエノールトの指揮官は、ボスが欧州各地の強豪クラブで残した監督としての実績も称賛した。「ピーターは素晴らしいキャリアを築いてきた。海外の非常に大きなクラブでも指揮を執った。我々オランダ人監督が誇りに思える監督だ」

エールディヴィジの優勝争いを左右する一戦

フェイエノールトが優位を確かなものにしようとする中、日曜日の注目の一戦はオランダの優勝争いの流れを左右する。

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フェイエノールトがアウェーでの全勝を維持するのか、それともPSVが勝ち点差を1に縮めるのか。その答えはアイントホーフェンで出る。

両監督とも、それぞれのチームに全幅の信頼を寄せて戦術面の駆け引きに臨む。