ジェームズ・ローレンスはモニカ・ゲウゼに続きまた有名な恋人をゲットしたが、すぐに彼女に禁止令を下した。

アルメレ・シティの主将ジェームズ・ローレンスが、モニカ・ゲウゼと破局後にオランダのインフルエンサーと交際開始。複数のゴシップメディアが報じた。

先月にはイヴォンヌ・コルデウェイヤーも、ジャラ（25）とローレンス（33）が親密に過ごしていると伝えていた。ローレンスとゲウゼ（31）は1年余り交際したが、2025年8月に正式に破局している。

RealityFBI

その後、アルメレ所属のディフェンダーには新たな展開が。ローレンスはザラとの交際で異なるアプローチを取ろうとしているという。RealityFBIが水曜夜に情報を共有した。

同局はインスタグラムストーリーで「情報筋によると、ローレンスはリーズに自宅での投稿を禁じた」と伝えた。

ローレンスは交際を公表するつもりはないようで、「モニカの元カレは注目されることに興味がない。モニカやリーズとはそこが違う。彼女たちにとってSNSは生活そのものだから」と指摘されている。

ローレンスは2024年夏からアルメレ・シティでプレーし、ウェールズ代表として11試合、クラブでは公式戦56試合に出場している。

ザラはInstagramで50万人以上、ゲウゼはラッパーのケヴィン・デ・ギールと行動を共にすることが多く、同プラットフォームで150万人のフォロワーを持つ。