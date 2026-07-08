ジェームズ・ロドリゲスに関する誤報で、レオンヌ・ステントラーが批判されている。

レオンヌ・ステントラーは火曜日の夜、大きな批判を受けた。NOSのアナリストである彼女は、コロンビア対スイス戦（0-0、PK戦でスイス勝利）のハーフタイムに誤った情報を提供した。

番組では、ステンターラーにハメス・ロドリゲスについて質問が飛んだ。34歳のコロンビア代表は、米国開催の大会で3度目のW杯に出場していた。

「彼はやはり代表選手です。真の実力がはっきりと見える瞬間がいくつかありました。面白いことに、彼は今シーズン、所属クラブでわずか276分しかプレーしていません。シーズン全体を通してです。」

「今回の試合を加えると296分になるはず（計算が合わないが、編注）」と続け、「平均出場時間は上がっている。このパスはまさにロドリゲスらしい」と締めくくった。

Xでは多くのユーザーがステントラーの発言に反応。「レオンヌ・ステントラーが誰にも訂正されず、ジェームズ・ロドリゲスが昨季わずか276分しか出場していないと発言。実際は1400分以上プレーし、シーズン途中でMLSに移籍した。またこのレベルか」とあるユーザーは投稿した。

ロドリゲスは2026年2月にミネソタ・ユナイテッドFCへ移籍し、8試合で294分出場。その前、メキシコのクラブ・レオンFCでは1237分プレーしていた。

さらにコロンビア代表でも今季8試合に出場し、代表での出場時間は450分を超えている。