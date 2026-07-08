ジェームズ・ロドリゲスについて誤った情報を流したレオンヌ・ステントラーが深く謝罪。

レオンネ・ステントラーは火曜日の夜、大きな批判を受けた。NOSのアナリストである彼女は、コロンビア対スイス戦（0-0、PK戦でスイス勝利）のハーフタイムに誤った情報を提供した。

番組では、ステンターラーにハメス・ロドリゲスについて質問が飛んだ。34歳のコロンビア代表は、米国開催の今大会で3度目のW杯に出場している。

「彼はやはり代表選手です。彼の真の実力がはっきりと見て取れる瞬間がいくつかありました。面白いことに、彼は今シーズン、所属クラブでわずか276分しか出場していません。シーズン全体を通してです。」

「今回の試合を加えると296分になるはず（計算が合わないが、編注）」と続け、「平均出場時間は着実に伸びている。このパスはまさにロドリゲスらしい」と締めくくった。

Xでは多くのユーザーがステントラーの発言に反応。「レオンヌ・ステントラーが誰にも訂正されず、ジェームズ・ロドリゲスが昨季わずか276分しかプレーしていないと発言。実際は1400分以上で、シーズン途中でMLSに移籍した。またこのレベルか」と投稿するユーザーもいた。

ロドリゲスは2026年2月にミネソタ・ユナイテッドFCへ移籍し、8試合で294分出場。それ以前はメキシコのクラブ・レオンFCに所属し、1237分出場していた。

さらにコロンビア代表でも今季8試合に出場し、代表での総出場時間は450分を超えている。