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ジェームズ・ミルナーが、開催予定のリヴァプール・レジェンズのチャリティーマッチに出場する最初の選手として発表され、思い出深いアンフィールドへの復帰を果たす見込みだ。多才なMFは2025-26シーズン終了をもって輝かしい現役生活に終止符を打ったが、最も成功を収めた時期を過ごしたクラブの一員として再びプレーする。

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メンバー入り第1号

40歳のミルナーは最近、24年間のプロ生活を終えた。ブライトンでの最後のプレーをもって現役を退いた。6クラブで通算658試合に出場したが、最も記憶に残るのはマージーサイドで過ごした目覚ましい8年間だ。

そのミルナーが2027年3月27日、再びスパイクを履く。元リヴァプールの選手たちがインテルのレジェンドと対戦する毎年恒例のLFCレジェンズマッチで、出場が決まった最初の選手として発表された。

復帰を「とてもうれしく思う」ミルナー

エキシビションマッチを心待ちにするミルナーは、クラブやサポーターとの深いつながりを強調した。アンフィールドでプレーする機会を断ることはできなかったという。

「また赤いユニフォームを着てアンフィールドのピッチに立てる機会を得られ、とてもうれしく思う」とミルナーはクラブ公式サイトに語った。「あそこは特別な場所だ。サポーターの前でプレーする感覚は、ほかでは味わえない」

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「レジェンズマッチが特別なのは、サッカーだけにとどまらないからだ。LFC財団の活動を支援しながら、ファンに恩返しできる機会でもある。最初に参加を決めた選手になれてうれしいし、出場が待ちきれない」

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輝かしいキャリアと地域社会への貢献

クラブは発表に際し、ミルナーを高く評価した。声明ではユルゲン・クロップ時代に果たした多大な貢献に触れ、次のように記した。「最近、24年間にわたる卓越したプレミアリーグでのキャリアに幕を下ろした元リヴァプール副主将のミルナーは、ホームチームで出場が決まった最初の選手だ。

「2015年にマンチェスター・シティからフリーで加入したMFは、リヴァプールで実り多い8年間を過ごした。332試合に出場し、クラブ史上最も成功した時代の一つで中心的な役割を果たした。安定感、万能性、プロ意識の模範であり、2019年のチャンピオンズリーグ、2020年のプレミアリーグ優勝を含む主要タイトル6つの獲得に貢献した」

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ピッチ上での功績に加え、ジェームズ・ミルナー財団は10年にわたりLFC財団と協力してきた。両財団はアンフィールドとトクステスで、休暇中のキャンプや無料のサッカープログラムを通じ、地元の数千人の子どもたちを支援してきた。

今後もメンバーを発表へ

午後3時にキックオフするインテル戦に向け、リヴァプール・レジェンズの追加メンバーは今後数カ月の間に発表される。

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これまでのチャリティーマッチは大きな成功を収めており、10試合で地域社会の事業のために1000万ポンド超を集めた。直近のボルシア・ドルトムント戦は2-2の引き分けに終わり、クロップがアシスタントコーチとしてアンフィールドのベンチに戻った。来春の一戦に向け、期待は高まっている。