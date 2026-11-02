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ジェームズ・ミルナーは、プレミアリーグ史上屈指の献身的なプロ選手として長く評価されてきた。そして今、その驚異的なスタミナがなおも健在であることを証明した。元イングランド代表のミルナーは今週末、過酷なニューヨークマラソンに挑戦。42.125キロの距離に初挑戦ながら、非常に印象的な走りを見せた。

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元MFミルナー、ニューヨークで健闘

今夏、20年に及ぶサッカー選手としてのキャリアに終止符を打ったミルナーは、ニューヨークの有名なコースで持ち前の体力を試した。40歳の元MFは3時間9分4秒という見事なタイムでフィニッシュした。

速いタイムが出るコースというより、起伏の厳しさで知られるコースを走り、ブライトンとアストン・ヴィラでもプレーしたミルナーは、1マイル当たり平均7分12秒のペースを記録した。これは1キロ当たり約4分28秒に相当する。

レース前に立てた戦略通り、ミルナーはペースを抑えた走りではなく、積極的にスタートした。前半を1時間31分で通過すると、後半は苦しみながらも1時間38分で走り切った。

膝の問題で走る目標を断念しかけた

初めてのワールドマラソンメジャーズ大会を前に、ミルナーは最大の課題が「けがをせずに走行距離を増やすこと」だと認めていた。キャリア晩年には、所属クラブからランニングの負荷を制限されていたためだ。イングランド出身のミルナーは、若い頃ならもっと速いタイムを出せたかもしれないとも語った。

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「数年前なら、間違いなく3時間を切れたと思う。現役生活がどんどん長くなった。2年前に膝の手術を受けたが、術後に目が覚めると足を上げられなかった。その日のうちに状態を確認するための2度目の手術を受け、それから6カ月間、足を上げられなかった。神経を損傷していたんだ」

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「まともに歩けず、二度と歩けないかもしれない状態から復帰し、プレミアリーグでサッカーをプレーして、願わくばマラソンも完走できるかもしれない。だから、タイムにはあまりこだわりたくない」

プレミアリーグで培った力を長距離走でも発揮

ミルナーが長距離走へすんなり移行したことに、驚く人はほとんどいないだろう。リヴァプール時代には、プレシーズンの過酷な乳酸閾値トレーニングで、チームメイトが疲労で倒れるまで走り続け、常に最後まで残ることで知られていた。子どもの頃からクロスカントリー走にも取り組んでいた。

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初挑戦としては素晴らしいタイムだが、マラソンの記録では他の元プロ選手にわずかに及ばない。バイエルン・ミュンヘンのレジェンド、アリエン・ロッベンと元アーセナルのアーロン・ラムジーは、それぞれロッテルダムとストックホルムで3時間を切っている。ただし、両選手とも初挑戦では3時間以上を要した。

トップ選手との差はなお大きい

見事な走りを見せたミルナーだが、そのタイムはやはりトップ選手には及ばなかった。今夏に欧州の1万メートルで金メダルを獲得し、今回が初挑戦だったアンドレアス・アルムグレンが、2時間6分1秒で総合優勝。イタリアのイェマネベルハン・クリッパを13秒差で抑え、レソトのカモヘロ・モフォロはそこからさらに12秒遅れてフィニッシュした。

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一方、女子のレースは手に汗握る結末となった。ケニアのシーラ・チェプキルイが2時間24分36秒で、ニューヨークマラソン2度目の優勝を果たした。続くアメリカのジェシカ・マクレーンは終盤に後方から見事な追い上げを見せ、ケニアのヘレン・オビリをわずか1秒差で上回った。