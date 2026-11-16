ジェームズ・トラフォードかジョーダン・ピックフォードか？終盤の好守でスペインとのネーションズリーグを制したイングランド、トーマス・トゥヘル監督が正GK争いに言及

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ジェームズ・トラフォードは、イングランドがスペインに競り勝った一戦で際立ったパフォーマンスを見せ、トーマス・トゥヘル監督に大きな悩みをもたらした。3-2の勝利で重要な役割を果たした若き守護神の活躍を受け、イングランド代表指揮官は激しさを増す背番号1の座をめぐる争いについて言及している。

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トラフォードが踏ん張り、10人のイングランドが終盤のスペインの猛攻をしのぐ

マドリードでフル出場した トラフォードは、イングランドが世界王者を相手にネーションズリーグで3-2の劇的な勝利を収めることに貢献した 。ハリー・ケイン、エズリ・コンサ、 ベン・ホワイト のゴールで、アウェイのイングランドは57分までに3-0と大きくリードを広げた。

しかし、エリオット・アンダーソンが一発退場となり、その際に与えたPKをミケル・オヤルサバルが決めたことで試合の流れは一変する。75分にはニコ・ウィリアムズが再びネットを揺らし、慌ただしい終盤戦となったが、トラフォードが試合終盤に見事な連続セーブを見せ、ホームチームに同点ゴールを許さなかった。

トゥヘル監督、トラフォードの終盤の好守を称賛

試合終了後、トゥヘル監督はイングランドに決まった正GKはいないと強調し、すべてのポジションをめぐって競い合うよう選手たちに求めた。イングランド代表指揮官は試合後の記者会見で、トラフォードがマドリードでの強烈なプレッシャーに対処した点を称えている。

「非常に良かった。差を詰めることが彼の仕事だ。我々はすべてのポジションで競争を望んでいる。プレッシャーのかかる場面でのトラフォードを見る必要があった」とトゥヘル監督は語った。「誰の目にも明らかなセーブで、彼が全面的に称賛されるべきなのは、最後の最後の連続セーブだ。本当に素晴らしかった」

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トラフォードが足元の技術でも存在感、ピックフォードの長期政権に脅威

エヴァートンのGKピックフォードは2018年以来、イングランドの絶対的な正GKを務め、代表通算94キャップを記録している。しかし、ピックフォードより8歳若い24歳のトラフォードは、まだベテランから完全に定位置を奪ったわけではないものの、有力な後継者として急速に台頭している。

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トゥヘル監督はシュートストップに加え、後方からのビルドアップにおけるトラフォードのボール保持時の落ち着きも高く評価した。

「低い位置からのビルドアップでもやるべきことが多かったが、周りの全員とともに、彼はそれを非常によくこなしてくれた」とドイツ人指揮官は付け加えた。「決して集中を切らさず、決して冷静さを失わず、プレスをかいくぐって試合を相手陣内へと押し進めるためにフリーの選手を見つける視野を決して失わなかった。他の全員とともに、彼は素晴らしいチームパフォーマンスの一員だった」

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グループ首位通過のイングランド、ネーションズリーグ準々決勝の抽選を待つ

マドリードでの勝利により、イングランドはグループ首位を確定させ、来年3月に行われるネーションズリーグ準々決勝への進出を決めた。対戦相手は他グループの2位チームとなる。

注目は金曜日の抽選会に移る。月曜日と火曜日に行われるグループA2とA4の最終節で、イングランドの対戦相手候補の残りが明らかになる。 ベルギーはすでにグループA1の2位を確定させており 、トゥヘル監督率いるチームの対戦相手となる可能性がある。