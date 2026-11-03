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エヴァートンの主将ジェームズ・ターコウスキーが、キアナン・デューズバリー＝ホールのイングランド代表入りを後押しし、同MFは代表の座にふさわしいと主張した。エヴァートンで圧倒的なパフォーマンスを続けるチームメートについて、ターコウスキーはイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目に留まるには十分以上の活躍を見せていると考えている。

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エヴァートンの新たな中心選手が躍動

レスター・シティからグディソン・パークにやって来て以来、デューズバリー＝ホールは急速に評価を高め、エヴァートンの最近の復調を支える中心的存在となっている。セント・ジェームズ・パークでの1-0の勝利ではマン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。その数日前には、同じ相手とのカラバオカップでの勝利にも貢献していた。

月曜日のプレミアリーグの一戦で、28歳のデューズバリー＝ホールはピッチ上のほぼ全員を上回るスタッツを残した。決定機につながるパスを3本記録し、ドリブルの成功率は100％。走行距離も11.9kmに達し、90分間で出場選手中2番目に長かった。

「彼はいつも自分がどれだけ優れているかを僕に話してくるから、あまり褒めたくないんだ！」とターコウスキーはクラブ公式サイトのインタビューで冗談を飛ばした。「いや、本当にトップレベルの選手だ。今は自信をつけて、常に自分が違いを生み出したいと思っている。何度もボールを受け、僕たちのために素晴らしいプレーをしてくれている」

主将もデューズバリー＝ホールを後押し

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、今後のUEFAネーションズリーグに向けた初の代表メンバーを金曜日に発表する予定だ。イングランドはクロアチア、スペインと対戦することになっており、ドイツ人指揮官にとってチーム作りに着手する最初の機会となる。ターコウスキーは、デューズバリー＝ホールがプレミアリーグで見せている安定した活躍を考えれば、A代表デビューの有力候補になるべきだと確信している。

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「彼はもうイングランド代表に入っているべきだと思う。もちろん、彼のポジションにはすでに優れた選手が大勢いるから、簡単ではない」とDFは続けた。

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モイーズ監督の下で際立つ好調ぶり

今季、デューズバリー＝ホールの働きはデイヴィッド・モイーズ監督の戦術に欠かせないものとなっている。スコットランド出身の指揮官は、創造性豊かなこのMFの力を最大限に引き出す方法を見いだした。デューズバリー＝ホールは試合のテンポをコントロールする意欲を見せ、しばしば低い位置まで下がってボールを受けると、攻撃への切り替えでチームを前進させる。こうした戦術面での成熟ぶりは、チームメイトやグディソン・パークのサポーターにも伝わっている。

「毎日彼を見ているから、チームにもたらす技術の高さも、メンタリティも分かっている。彼のことを本当にうれしく思うし、彼にできるのはこれまで通りのプレーを続けることだけだ。そうすれば、招集の知らせが届くことを願っている」とターコウスキーは語った。

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激しいポジション争い

エヴァートンの主将はチームメイトの実力を確信する一方、イングランド代表の中盤でポジションを勝ち取るのは厳しいとも認めている。ジュード・ベリンガム、デクラン・ライス、コビー・メイヌーらがしばしば選ばれる中、代表入りは世界のサッカー界でも屈指の難題だ。それでも、創造性と運動量を兼ね備えたデューズバリー＝ホールは、トゥヘル監督にとって検討に値する独自の特長を持っている。

次の代表戦期間は、招集当落線上の選手たちにとって新たなスタートとなる。デューズバリー＝ホールがプレミアリーグで高水準のスタッツを残し続ければ、代表スタッフが彼を無視することはますます難しくなるだろう。